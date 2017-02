Nigeria: Déboutés en Libye, des Nigérians acceptent de retourner dans leur pays

Les organisations des Nations Unies et plusieurs gouvernements se rencontrent à Oslo à l'occasion d'un… Plus »

"Deux raisons expliquent pourquoi ils acceptent de rentrer. Pour certains, la traversée en mer est trop dangereuse. Et pour ceux qui sont en prison, ils n'ont plus la possibilité de voyager", explique Nahashon Thuo, chef du bureau de l'OIM à Lagos.

"Ils nous ont traités comme des animaux. Ils m'ont amenée sur un tas d'ordures. Et c'est là que j'ai accouché. Deux semaines après, ils se sont mis à me battre, seulement parce que je suis du Nigeria. Ils font ce qu'ils veulent avec les Nigérians" raconte-t-elle.

Il y a environ un an que Sonia a quitté son pays avec pour objectif de rejoindre l'Italie via la Libye. En Italie, elle espérait pouvoir travailler comme baby-sitter ou faire du commerce. Orpheline de père à 6 mois, elle a nourri le rêve d'émigrer afin de pouvoir venir en aide à sa mère. Un rêve qui va devenir un cauchemar.

Parmi les passagers qui descendent de l'appareil, on compte 7 enfants et deux bébés. Sonia, presqu'en larmes, porte sa fille sur le dos. "Je suis juste contente d'être à nouveau à la maison avec mon bébé", dit-t-elle.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.