La bataille de succession a déjà été déclenchée tant pour le remplaçant d'Etienne Tshisekedi au poste du Conseil des Sages du Rassemblement qui compte à ce jour 9 personnes, qu'à la présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord dit de la Saint-Sylvestre.

A ces questions, des voix discordantes s'élèvent dans les couloirs politiques de l'Opposition Radicale. Le parti politique Union Nationale des Nationalistes dont l'actuel Vice-ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Prince Willy Mishiki, en est l'autorité morale, a réitéré totalement son appui à Félix Tshisekedi comme Président du CNSA.

Car, d'après le communiqué de presse lu par le SG du parti et signé par le président intérimaire, M. Roland MUKUBA, cette option balisera le chemin à la consolidation de la paix durable durant toute la période de transition.

A dire vrai, l'Unana s'aligne ici derrière l'hypothèse selon laquelle un tel positionnement est une marque de reconnaissance au parti du Sphinx de la 10ème rue, Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui a succombé d'une embolie pulmonaire le 1er février 2017, au Royaume de Belgique, à l'Hôpital Sainte Elisabeth.

Plusieurs figures de l'Opposition réunies au sein du Rassemblement sont en lice. On peut citer les noms de Pierre Lumbi pour le G7, Joseph Olenghankoy et Fayulu Martin aux noms de deux ailes de la Dynamique, Jean-Bertrand Ewanga pour l'AR, et Jean-Pierre Lisanga Bonganga pour les Alliés de Tshisekedi.

L'Unana a indiqué sa position. Il reste aux uns et aux autres d'apprécier le reste. Dans le communiqué ci-dessous, il a invité les prélats catholiques à faire constat de la non conciliation des parties aux pourparlers et de clôturer ces derniers pour éviter les effets d'usure de temps.