"Nous tenons à affirmer, ici, que le Président de la République n'a jamais reçu une quelconque correspondance. Ni à travers ses services, ni à l'occasion de l'audience avec les Evêques.

Donc, c'est clair, il n'a jamais reçu une seule correspondance et nous ne savons pas si elle existe". C'est en ces termes, très clairs, que le Secrétaire Général de la Majorité Présidentielle, Aubin Minaku, a chassé les ténèbres dans l'opinion publique par rapport à certaines affirmations qui circulent sur l'agora politique.

Lesquelles, semble-t-il, attestent que le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, aurait réceptionné une certaine lettre du Rassemblement, dont l'objet serait : "la remise d'une liste d'un ou de plusieurs candidats Premier Ministre".

Il l'a dit, lors d'un face-à-face avec la Presse locale et internationale, ce jeudi 23 février 2017, au Palais du Peuple. Il a également répondu à plusieurs questions des journalistes portant notamment, sur l'interprétation de la MP par rapport à la succession d'Etienne Tshisekedi au Conseil National Suivi de l'Accord.

A ce sujet, Aubin Minaku reconnaît que ce poste revient au Rassemblement, mais, le Président doit être désigné de façon consensuelle, comme ce fut le cas avec Etienne Tshisekedi dont la dépouille mortelle, traîne encore à la morgue, à Bruxelles.

Il a bouclé cette séance en lançant un appel pathétique au Rassemblement et proposant une voie de sortie du blocage : "les amis doivent être un peu humbles et reconnaître que la personne qui sera désignée comme Président du Conseil National de Suivi, doit requérir le quitus et doit faire le fruit d'un consensus non seulement avec la Majorité, mais aussi, avec les autres composantes aux négociations directes. Si tout le monde comprend cela et que nous échangeons en toute sérénité et dans le respect mutuel, on trouvera une solution.