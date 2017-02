"Les revenus partent dans une banque étrangère puis sont transférés à la banque centrale, basée à Tripoli. C'est un problème car c'est contrôlé par monsieur Saddik Kebir et les autorités à Tripoli, qui prennent l'argent et le distribuent selon leur agenda."

Un autre problème, plus politique, touche également le secteur pétrolier. Nagi Elmagrabi, chef de la Compagnie pétrolière publique de l'Est libyen, se plaint de la mauvaise répartitions des revenus pétroliers:

La sécurité est un gros souci dans cette région désertique qui sert de frontière entre les forces de l'est et celles de l'ouest libyen.

Sept citernes sont totalement détruites et limitent donc les capacités de stockage. La production est elle aussi touchée: trois champs sont totalement à l'arrêt. En 2015, ils ont été attaqués et saccagés par le groupe Etat islamique.

L'exploitation de l'or noir en Libye a augmenté ces dernières semaines, passant de 250 000 barils par jour à plus de 700 000 actuellement. Mais la sécurité demeure le plus grand défi.

