Cote d'Ivoire: Urgent - Le Sherpa Amadou Gon Coulibaly nomme l'ivoirien Bakary Sanogo au poste de directeur de la communication

Le Sherpa Amadou Gon COULIBALY a décroché la grosse timbale pour faire bouger les lignes de la communication stratégique de son département. Bakary SANOGO, journaliste ivoirien et spécialiste en communication migre désormais à la station primatoriale. Il prendra fonction au titre de Conseiller spécial et Directeur de la Communication à la Primature, début mars prochain a appris de source bien informée Confidentiel Afrique

Qui est Bakary SANOGO ?

Cet ivoirien bon teint et réputé performer est doté d'une grande expérience en communication institutionnelle, communication pour la gouvernance, communication pour le développement, communication sur les résultats, relations publiques, partenariat, mobilisation des ressources, journalisme et relations médias. Depuis octobre 2009, il est fonctionnaire international à la Banque africaine de développement (BAD) où il est entré comme Expert Senior en Communication, Partenariats et Mobilisation des Ressources à l'Unité des Etats fragiles. Par la suite, il y a successivement assuré les fonctions de Chargé Supérieur de Communication, de Coopération et Partenariats ; de Chargé Supérieur de Communication et Mobilisation des Ressources et de Rédacteur en Chef du site web. Il est présentement Chargé de Communication et de Partenariats en Chef.

Dans ces différentes fonctions, il a assuré de nombreuses responsabilités, notamment la coordination d'activités de communication en rapport avec la mobilisation des ressources - négociations du Fonds africain de développement (FAD) au Cap-Vert, à Paris et à Tunis. A l'Unité des Etats fragiles, il a conduit des stratégies et actions de communication pour le renforcement des institutions pour une meilleure gouvernance et pour la livraison des services sociaux dans les pays comme le Tchad, le Burundi, le Liberia, La Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Au sein du Département de la Communication et des Relations extérieures , il supervise les activités de partenariat et participe aussi à la couverture médiatique et à la communication pour les missions du Président de la BAD. Sanogo conduit aussi la coordination du volet communication des grands évènements comme les Assemblées annuelles et les conférences de haut niveau.

Sanogo a une expertise avérée en élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication, conception et réalisation d'outils de communication multimédias, gestion de site web, rédaction de discours, organisation de conférences internationales et gestion de relations médias au niveau international.

Ce qu'il faisait à la Banque africaine de développement ?

Précédemment au Groupe de la Banque mondiale à Abidjan, Côte d'Ivoire (1998-2009), il y a d'abord travaillé comme Consultant en Communication, puis comme Spécialiste en Communication au Programme PNUD-Banque mondiale de l'Eau et l'Assainissement, et ensuite comme Chargé de Communication et des Relations extérieures pour le Groupe de la Banque mondiale dans le pays.

A ce titre, il a développé et mis en œuvre des stratégies de communication pour l'assistance à la Côte d'Ivoire, notamment dans le contexte post-conflit, et conseillé la haute direction sur le dialogue avec la société civile, les médias, les ONG, le parlement, le secteur privé, etc. De 2004 à 2005, il est affecté à la Vice-présidence la Banque mondiale pour l'Europe à Paris, comme Chargé de Communication pour les questions africaines au sein de l'Union Européenne, et notamment pour la Conférence de Paris sur l'harmonisation de l'aide (Déclaration de Paris) en 2005.

Son expérience en communication pour le développement l'a également conduit dans le secteur de l'agriculture, avec l'Association pour la Riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRA0) à Bouaké, Côte d'Ivoire où a été Consultant en Communication et Relations Publiques en 1996. Il a une grande connaissance des enjeux et défis du développement du continent africain sur les questions de l'aide au développement, la problématique de la dette, le changement climatique, les situations post-conflits et de reconstruction, l'agriculture, l'énergie, l'eau et l'assainissement, les infrastructures, le secteur privé, etc.

Le fil conducteur de sa carrière

De nationalité ivoirienne, Sanogo a commencé sa carrière professionnelle comme journaliste au groupe de presse Fraternité Matin de Côte d'Ivoire. Pendant qu'il poursuivait ses études aux Etats-Unis, il servira comme son correspondant permanent à New York de 1993 à 1995, couvrant l'actualité américaine et les Nations Unies. Il a également collaboré, comme journaliste à l'agence de presse Reuters d'Abidjan de 1995 à 1996, couvrant la Bourse Régionales des Valeurs d'Abidjan (BRVA) et les questions économiques.

Sanogo a une expérience de l'enseignement, pour avoir donné des cours à l'Université et dans de grandes écoles d'Abidjan en Journalisme, Communication pour le développement, Droit de la Communication, Théories de la Communication de Masse, Stratégies Médias et Publicité.

Infographie du Pedigree

Ancien boursier Fulbright du gouvernement américain, Sanogo est titulaire d'un Master of Arts en Journalisme et Communication de Masse de New York University, USA (1995). Il est également titulaire d'une Maîtrise en Communication (1987) et d'une Licence de Lettres Modernes (1984) obtenues à l'Université Nationale de Côte d'Ivoire. Il a obtenu un Certificat en Communication pour le Changement de Comportement en matière de Santé et Développement Social de New York University, NY, USA (2002) et un Certificat d'Allemand Comme Langue Etrangère de l'Institut Goethe de Murnau en Allemagne Fédérale (1989). Sanogo parle anglais, français et allemand.

Sanogo Bakary est né le 18 mars 1960 à Bouaké, Côte d'Ivoire. Il est marié et père de quatre enfants.