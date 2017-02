Burkina Faso: FESPACO 2017 - La liste des films en compétition

Qui remportera l'Étalon d'or de Yennenga, le plus prestigieux trophée du cinéma africain, à la 25e édition du Fespaco ? À partir de ce samedi 25 février, à Ouagadougou, au Burkina Faso, 20 films de fiction sont en compétition pour succéder à «Fièvres», du Marocain Hicham Ayouch.

950 films ont été inscrits pour la sélection et pendant les huit jours du plus grand événement cinématographique de cinéma et de télévision en Afrique, 150 films seront projetés en quatre compétitions.

À côté de la compétition long métrage, présidé par le Marocain Nour-Eddine Saïl, il y a aussi les courts métrages, les documentaires et les séries télévisuelles, sans oublier les films des écoles africaines de cinéma, le futur cinématographique du continent.

COMPÉTITION OFFICIELLE : FICTION LONG MÉTRAGE

- A mile in my shoes de Saïd Khallaf (Maroc)

- Aisha de Chande Omar (Tanzanie)

- A la recherche du pouvoir perdu de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc)

- Félicité d'Alain Formose Gomis (Sénégal)

- Fre de Kinfe Banbu (Ethiopie)

- Frontières de Appolline Woye Traoré (Burkina Faso)

- Innocent malgré tout de Kouamé Jean De Dieu Konan/ Kouamé Mathurin Samuel Codjovi (Côte d'Ivoire)

- L'interprète de Olivier Meliche Koné (Côte d'Ivoire)

- L'orage africain - Un continent sous influence de Sylvestre Amoussou (Bénin)

- La forêt du Niolo de Adama Roamba (Burkina Faso)

- Le gang des Antillais de Jean Claude Barny (Guadeloupe)

- Le puits de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

- Les Tourments de Sidali Fettar (Algérie)

- Life point de Brice Achille (Cameroun)

- Lilia, une fille tunisienne de Mohamed Zran (Tunisie)

- Praising the Lord plus one de Kwaw Paintsil Ansah (Ghana)

- The lucky specials de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

- Thom de Tahirou Tasséré Ouédraogo (Burkina Faso)

- Wulu de Daouda Coulibaly (Mali)

- Zin'naariya ! de Rahmatou Kéïta (Niger)

COMPETITION OFFICIELLE : FICTION COURT METRAGE

- A PLACE FOR MYSELF de Marie Clémentine DUSABEJAMBO (Rwanda)

- ANTANANARIVO TIAKO IANAO de Haminiaina RATOVOARIVONY (Madagascar)

- ASHIA de Françoise ELLONG (Cameroun)

- CHEBET de Antony KOROS (Kenya)

- COMA de Ghada ALI (Egypte)

- DAYMANE TOURS de Pepiang TOUFDY (Tchad)

- FOLO, IL ETAIT UNE FOIS ... de Loci Hermann KWENE (Burkina Faso)

- GERRETA de Mategaftot Sileshi SIYOUM (Ethiopie)

- HYMENEE de Violaine Maryam Blanche BELLET (Maroc)

- LA FACE CACHEE DU PERE NOẺL de Laurent PANTALEON La Réunion

- LA PROMESSE de Fatou TOURE (Sénégal)

- LA RUE N'EST PAS MA MÈRE de Jérôme Nabonswendé YAMEOGO (Burkina Faso)

- LE CHEMIN de Mike COFIZ (Côte d'Ivoire)

- LE PANTALON ROUGE de Hervé DJOSSOU (Bénin)

- LE VOYAGE DE KELTOUM de Anis DJAAD (Algérie)

- LES GROS CAILLOUX de Jean Richard NIYONGABO (Burundi)

- LES MAINS D'OR DE SAMBA de Hawa Aliou N'DIAYE (Mali)

- LODGERS de Keni OGUNLOLA (Nigeria)

- M-001 de Franck Adrien Relongouet ONOUVIET (Gabon)

- MBAMBA de Nsunzu MICHEE (RD Congo)

- NORMALIUM de Siam MARLEY (Côte d'Ivoire)

- KHALLINA HAKKA KHIR de Mehdi M. BARSAOUI (Tunisie)

- PACTE de Joel M'MAKA (Togo)

- SILENCE de Amog LEMRA (Congo Brazzaville)

- THE BICYCLE MAN de Twiggy MATIWANA (Afrique du sud)

- YAA de Esi YAMOAH (Ghana)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DOCUMENTAIRES

- A FOOTNOTE IN BALLET HISTORY? de Abdel Khalek HISHAM (Egypte)

- ABNEGATION de Koffi Segla OLOUGBEGNON (Togo)

- BOIS D'EBENE Moussa TOURE (Sénégal)

- BONS BAISERS DE MORUROA de Larbi BENCHIHA (Algérie)

- CEUX QUI OSENT de Dieudonné ALAKA (Cameroun)

- CITOYENS BOIS D'ÉBENE Franck SALIN (Guadeloupe)

- COLA UNE NOIX= MILLE VERTUS Seydou COULIBALY (Côte d'Ivoire)

- COMING OF AGE de Teboho EDKINS (Afrique du Sud)

- CONGO ! LE SILENCE DES CRIMES OUBLIES de Gilbert BALUFU (R.D. Congo)

- DJAMBAR, SEMBENE L'INSOUMIS de Eric Mbappe BODOULE SOSSO (Cameroun)

- HERITIERS DU VIETNAM de Arlette PACQUIT (Martinique)

- KEMTIYU, SÉEX ANTA (KEMTIYU, CHEIKH ANTA) Ousmane - William MBAYE (Sénégal)

- L'APPEL DES TAMBOURS de Fidèle KOFI (Côte-d'Ivoire)

- L'ARBRE SANS FRUIT Aicha MACKY (Niger)

- LE RḖVEIL DE L'ḖLEPHANT Souleymane DRABO( Burkina Faso)

- LES HERITIERS DE LA COLLINE Ousmane SAMASSEKOU (Mali)

- LES HIRONDELLES DE L'AMOUR Jawad RHALIB ( Maroc)

- OKUTA, LA PIERRE Ayéman Aymar ESSE (Benin)

- SOSSO BALA Nissi Joanny TRAORE (Burkina Faso)

- UPRIZE ! Sifiso KHANYILE (Afrique du Sud)

- YOLANDE OU LES BLESSURES DU SILENCE- Léandre-Alain BAKER (Congo Brazzaville)

COMPETITION OFFICIELLE : SERIE TELEVISUELLE

- AISSA - Jean Roke PATOUDEM (Cameroun)

- APHASIE - Hyacinthe HOUNSOU (Côte d'Ivoire)

- BAMAKO LA VILLE AUX TROIS CAÎMANS - Aîda Mady DIALLO ( Mali)

- BIBATA - Mamadou Maboudou GNANOU (Burkina Faso)

- CAURIS DU SUD - Kiel ADANDOGOU (Togo)

- DELOU - Mahaman SOULEYMANE (Niger)

- DEUX COUPLES, UN FOYER - Gbehi Jean Noel BAH (Côte d'Ivoire)

- DU' ANAADO SAARAA - Boubacar SIDIBE (Mali)

- IDENTITAIRE - Sidgomdé ROAMBA (Burkina Faso)

- INTENTIONS SECRETES - Bernard YAMEOGO (Burkina Faso)

- JIKULUMESSU - Sergio GRACIANO (Angola)

- LA GUERRE DES BIENS - Jean de Dieu TCHEGNEBE( Cameroun)

- LAGNON - Emmanuel GOUEU (Côte d'Ivoire)

- LE SANG DE L'ALBINOS - Narcisse SAWADOGO( Burkina Faso)

- LES CHENAPANS - Christiane CHABI KAO( Bénin)

- LES FAMILLES ET LES AMIS - Adebowale AJIBULU ( Afrique du Sud)

- PERIPETIE - Rémi ATANGANA (Cameroun)

- SAMBA Akwuondoghoh - ENAH JOHNSCOTT (Cameroun)

- SOEURS ENNEMIES - Erico SERY/ Yurandy PEREIRA-SODRE (Côte d'Ivoire)

- TON PIED MON PIED - Folligan Steven AMOUZOU (Togo)

- TUNDU WUNDU - Abdoulahad WONE (Sénégal)

COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DES ECOLES AFRICAINES DE CINEMA

- A TRAVERS LES BARRIERES de Matamoura dit Ndiaga FALL - Sup'Imax CHRISTIAN THIAM (Sénégal)

- AU NOM DU PERE de Hegra DJESSAGA - École Supérieure des Études cinématographiques et de l'audiovisuel (Togo)

- DERRIERE L'IMAGINAIRE de Hiba CHAARI École Supérieure des Arts visuels de Marrakech ( Maroc)

- DOWN SIDE UP de Peter OWUSU - University of Legon ( Ghana)

- HERITAGE de Fatoumata Tioye COULIBALY - conservatoire des arts et métiers multimédias/BALLA FASSEKE KOUYATE (Mali)

- LA MALADIE DE LA HONTE de Giovania ATODJINOUZINSOU - Institut Supérieur des Métiers de l'audiovisuel (Bénin)

- LA MANGROVE, UNE RICHESSE POUR LE LAC AHEME de Blandine KPADE - Institut Supérieur des Métiers de l'audiovisuel ( Bénin)

- LE CACAO À LE FÉMININ Mohamed TOURTE Université Félix Houphouët BOIGNY Côte d'Ivoire

- LE DỂCLIN DE LAHOU KPANDA Jean Marie Venance SORO Institut arc-en-ciel Côte d'Ivoire

- LE PATRIOTE Jean Marc ANDA Institut Supérieur de Formation Aux Métiers du Cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique Centrale (Cameroun)

- LE PEINTRE Georges Roi TEKOU FONGANLT Institut Supérieur de l'Image et du Son/ Studio École (Burkina Faso)

- LE REFUS DE RABA de Mariam FOFANA - Brico Films (Mali)

- NECTAR D'UN PAYS de Fidel HOUNHOUEDE - École Nationale des Sciences et Technique de l'information et de la Communication ( Bénin)

- NUBUKE de Aryee BISMARK - National Film and télévision Institute (Ghana)

- PATER NOSTER de Lambert OUBDA - Institut Imagine (Burkina Faso)

- SIRA de Serge Augustin KOUA - Institut Polytechnique des Sciences et techniques de la Communication (Côte d'Ivoire)

- TERMINUS de Mamadou Hady DIAWARA - Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech - (Maroc)