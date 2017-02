Congo-Kinshasa: Division I - FC Renaissance bat RCK

Enfin, dans la Zone Est, on jouera le dimanche: Bukavu Dawa accueillera au stade de la concorde CS Makiso de Kisangani, à Bukavu et à Kindu, au même moment, Nkoyi Bilombe sera face à DC Virunga de Goma.

Dans la Zone Centre-Sud, on a joué jeudi au stade des Jeunes de Katoka, à Kananga: FC Dibumba et Lubumbashi sport ont fait jeu égal, 1-1.

La suite samedi 25 février à Kinshasa: Dragons/Bilima-SC Rojolu et DCMP- As Ndombe de Bandundu. Et, le dimanche, deux autres matches sont également prévus toujours à Kinshasa: RCK- As Veti de Matadi, avant l'explication, Shark XI-VClub.

Le Brésilien Vanderley Sylva (26') et Christian Ngimbi (42') ont scellé la victoire des Oranges en première période. Une victoire qui permet au FC Renaissance de se conforter en 3e position avec 31 points, loin derrière DCMP (35 points) et Vclub (37 points). RCK, reste son poursuivant avec 26 points.

