Togo: L'ANVT accompagne les jeunes de bout en bout

Parallèlement, l'Agence propose des formations en entrepreneuriat, en développement personnel et compétences de vie, ainsi que différents modules nécessaires à la jeunesse pour démarrer une activité et s'installer à son propre compte.

C'est le cas notamment pour le recrutement de volontaires au sein du corps du personnel de la santé, de l'Ecole Normale des Instituteurs (ENI) et de l'ENS, du concours interne du ministère de la Communication et de la CEET (compagnie d'électricité).

En outre, l'ANVT a en amont et bien avant la fin de mission, effectué un plaidoyer actif auprès des structures d'accueil (société civile ou institution de l'Etat) pour qu'un contrat salarié puisse être proposé aux volontaires au regard de leur expériences et des besoins exprimés.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.