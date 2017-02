Madagascar: Vindicte populaire - La perte de crédit de l'Etat

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en s'exprimant sur le manque de confiance de la population en la justice malgache lors de l'inauguration de la maison des avocats à Anosy, a dit tout haut ce que la majorité des gens pense tout bas.

Elle explique cette banalisation de la vindicte populaire qui fait presque quotidiennement des victimes. Cette défiance envers la justice et les forces de l'ordre rejaillit sur l'Etat qui a ainsi perdu tout son crédit.

La grande ile est pointée du doigt par les médias internationaux pour cette recrudescence des lynchages de personnes soupçonnées de vols, de meurtres ou de viols. Madagascar, pays renommé pour la bienveillance de ses habitants et pour leur sens de l'hospitalité, a maintenant une réputation peu enviable après les mises à mort d'hommes ou de femmes livrées à la colère d'une populace déchaînée. Dans le contexte actuel, le manque de réaction des pouvoirs publics encourage ces actes de barbarie qui se produisent un peu partout dans la grande île. Jusqu'à présent, les condamnations des autorités, même si elles ont été fermes, n'ont été que verbale et aucune action significative n'a été entreprise. La corruption et le laissez aller à tous les échelons de l'administration ont empêché les justiciables de faire confiance à ces autorités qu'ils accusent de laxisme.

L'habitude de la vindicte populaire s'est très vite répandue. Cette pratique qui a eu tendance à se banaliser a donné lieu à des dérives qui ne peuvent pas se justifier. Le cycle de la vengeance irraisonnée n'est pas tolérable. Les membres du SMM ont appelé à une sanction exemplaire à l'encontre des auteurs de ces actes. Les responsables des forces de l'ordre ont été tout aussi sévères. L'actualité qui regorge de ce genre de faits divers sanglants montre qu'il faut tout faire pour rétablir l'ordre. Aujourd'hui, les autorités au plus haut niveau sont conscients de la gravité de la situation. Le président de la république affirme que ce n'e président de la république affirme que ce n'est plus tolérable. On attend donc de voir la portée des mesures qui vont être prises.