Madagascar: Développement rural - Le Progrès technique japonais, importé dans les régions Itasy et Bongolava

La coopération avec les pays étrangers a apporté une amélioration du niveau de vie de la population d'Itasy et de Bongolava. Parmi les différentes interventions, celles des volontaires de la JICA sont les plus citées par les communautés locales.

Des solutions à partir des ressources disponibles ! C'est cette optique qui est actuellement partagée par les volontaires de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dans leurs zones d'intervention. Mercredi dernier, un certificat de reconnaissance a été remis par le chef de région Bongolava, Angelo Rakotonindriana, à la JICA, pour les réalisations faites par ces volontaires, pour le développement social et économique de la région. En effet, plusieurs d'entre eux sont en mission à Madagascar. « Six volontaires japonais sont actuellement en action dans les régions Itasy et Bongolava, et d'autres vont encore venir, d'ici peu. Ces personnes interviennent dans divers domaines comme la santé, le développement rural, la sensibilisation des jeunes, l'éducation, l'environnement, etc. En effet, les volontaires japonais interviennent surtout en milieu rural, où leurs actions ont des impacts directs et tangibles sur la population cible », a affirmé Voahary Rakotovelomanantsoa, chargé du programme JOCV (Programme des volontaires japonais) à Madagascar.

Solutions. Certes, les Japonais peuvent faire tout avec n'importe quoi. C'est ce qu'a prouvé la volontaire Doi Eiko, en mission à Marohazo, à Ankadinondry Sakay, qui a fabriqué du rice-cooker avec du carton et quelques emballages de biscuits, grâce à l'énergie solaire. « Je l'utilise chaque jour et je le montre aux villageois que je rencontre dans ma mission. Ce carton en forme de cuve, couvert d'emballages brillants, concentre le rayon solaire sur la marmite placée à son centre, et colorée en noir pour une meilleure absorption. Je place ce simple système le matin avant mon départ et à mon retour dans l'après-midi, j'ai du riz bien cuit. Mais outre cette création à partir des moyens du bord, j'œuvre également dans l'éducation, la nutrition et l'assainissement », a-t-elle expliqué. De son côté, une autre volontaire, Mami Nakamura a mis en avant l'approche 5S, une approche japonaise bien connue pour l'amélioration de l'organisation et de la performance.

Cette volontaire, infirmière de formation au Japon, a été demandée par le Service de District de la Santé Publique (SDSP) de Tsiroanomandidy. « C'est la deuxième volontaire qui travaille avec nous. Elle a une vision différente des choses et il faut croire que si nous, les Malgaches, avons cette même optique, le développement sera vraiment rapide et sûr », a affirmé l'homologue de Mami Nakamura, Solofo Charles Alain Andriniaina, médecin inspecteur du SDSP. Un autre volontaire, Katsu Yasuyoshi, qui travaille avec la Maison des jeunes à Tsiroanomandidy œuvre, de son côté pour l'éducation des jeunes, grâce à des séances de cours de langues japonaise et anglaise, à des entraînements de sports collectifs, etc. Pour lui, même les enfants déscolarisés doivent avoir leur chance. Ceux de Tsiroanomandidy bénéficient aujourd'hui de cours de lecture, de dessin et d'origami, grâce à la collaboration de la Maison des jeunes avec Katsu Yasuyoshi.