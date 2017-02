Madagascar: Projet Go Teach - Certificat de mérite

Un certificat de mérite a été remis, avant-hier, par le ministre de l'Education nationale à DHL et SOS Villages d'Enfants Madagascar pour le projet GO TEACH.

Ce projet né d'une initiative de DHL Madagascar il y a huit ans, qui consistait alors à appuyer des jeunes de SOS Villages d'Enfants dans leur insertion professionnelle en leur offrant des stages professionnels, a évolué vers l'intégration de l'initiative dans le projet de Deutsche Post DHL baptisé « Go Teach ». Ce, en prenant comme modèle le partenariat de DHL et SOS Villages d'Enfants Madagascar, lorsque Deutsche Post DHL et SOS Villages d'Enfants international ont cherché une formule pour un partenariat.

Des représentants des deux entités étaient alors venus à Madagascar en 2011 pour implanter d'une manière officielle le partenariat et connaître un peu plus le fonctionnement du projet à Madagascar qui est le pays pionnier de GO TEACH. DHL International Madagascar et SOS Villages d'Enfants Madagascar travaillent ensemble depuis huit ans pour l'insertion professionnelle des jeunes. Actuellement le projet GO TEACH est appliqué dans 26 pays dans le monde.