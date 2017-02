Madagascar: Spectacles-communication - « Fétoo Madagascar » présente son équipe et ses artistes !

Ils ont longtemps évolué dans le milieu artistique, pas en tant que chanteurs ou musiciens, mais producteurs. Hier, ils se sont présenté, en tant que « Fétoo » et ont, par la même occasion, révélé les artistes qu'ils vont produire pour cette année 2017.

Ils se dévoilent enfin au grand jour ! Ils ont toujours été là et comptent bon nombre d'évènements réussis à leur actif, mais se sont toujours fait discrets depuis leur début. Aujourd'hui, ils ont décidé de sortir de l'ombre. Ils, ce sont Zolala Rakotoarisoa, Hoby Ralamboson et toute leur équipe et ils sont devenus « Fétoo », tout simplement parce qu'ils font tout. Hier, ils ont présenté officiellement leur boîte officiellement au Skandal Buffet Ankorondrano. « Nous nous sommes enfin décidés à sortir de notre tanière. Pourquoi Fétoo ? Tout simplement parce que nous n'organisons pas seulement des concerts et des spectacles. Nous touchons à plusieurs domaines », révèle Hoby. R, l'un des responsables. Le Directeur artistique : Rajery ainsi que les artistes collaborant avec la boîte ont également été présentés hier.

Du rap à l'humour. « Nous ne nous limitons pas à un genre. Notre porte reste grande ouverte à tous. Nous travaillons avec n'importe quels artistes. Qu'ils viennent du milieu du gospel ou du jazz, du ba-gasy ou du rap ». Effectivement, les artistes présentés au Skandal Buffet hier laissent paraître une grande ouverture et une diversité. Nous avons entre autres retrouvé le groupe Aina, les gars de 18.3, Xtah de Da Hopp, Gothlieb, ou encore Henri Ratsimbazafy. « Ce sont les artistes présents mais nous collaborons également avec d'autres chanteurs notamment Tovo J'hay qui a baptisé la scène du Skandal Buffet », selon toujours le même responsable. Les évènements de Goth, dans l'ancien local du Paprika à Ankorondrano le 10 mars et au Dôme rta le 12 mars, seront ainsi signés « Fétoo ». L'équipe concocte également plusieurs manifestations dont le grand concert hommage à Henri Ratsimbazafy qui va se tenir au Palais des Sports au mois de décembre. Pour l'heure, Zolala et ses amis ne veulent encore rien révéler de leur projet. « Nous y travaillons. Nous vous en informerons le moment venu, quand tout sera enfin prêt ».