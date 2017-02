Madagascar: Natation - Incursion dans le monde de la natation

Malgré tout, les nageurs sont là, prêts.

Rideau sur le sommet national de natation. Tout comme rideau sur la remise de médailles de mérite sportif aux sportifs choisis entre mille autres. Et si on se posait les bonnes questions maintenant ? Pour commencer ce sera dans le monde de la natation que nous allons faire une incursion.

Entre cotation et fierté nationale !

Le lendemain du sommet national de natation qui s'est tenu dans la piscine de CNaPS Sport à Vontovorona, la liste des partants pour les championnats du monde est de suite sortie. On se retrouve avec trois dossistes et une nageuse toute option. Soit quatre nageurs dont deux filles et deux garçons en la personne de Estellah Rabetsara, Elodie Razafy, Nomena Anthony et Michael Rasolonjatovo. Ils vont se présenter à quelles épreuves ? Leurs spécialités ou leurs points aux cotations. A la direction technique nationale de décider.

Mais là où le bât blesse, mais ce n'est pas seulement en natation, c'est que le prestige d'être champion de Madagascar est souvent caché par ces compétitions internationales. Ce ne sera pas pour demain que nous allons être champion du monde ou champion olympique de natation ni aux prochains jeux olympiques. Alors pourquoi ne pas donner plus de poids aux titres nationaux ? Les tables de cotation cachent totalement les performances des champions de Madagascar. Ranto Ratsimisata par exemple est un très très bon nageur, mais il est caché dans la masse car sa spécialité n'aligne pas d'énormes points en table de cotation. Pire, des jeunes changent de styles de nage après des années pour se mettre au niveau de cette fameuse table de cotation.

Championnat du monde 2017 de Budapest, Hongrie

Du 12 au 28 juillet 2017

Si le sommet a donné son verdict, aurons-nous les finances pour quatre têtes pour Hongrie ? Le Ministère aura-t-il les sous ? On en rêve oui. On n'aura pas nos chances non plus, car les chronos ne mentent pas. Les techniciens de la natation avaient utilisé les tables de cotation de la France auparavant. Mais dernièrement, on les a changés pour les aligner avec les Jeux des Iles. Des performances que l'on pense à notre portée et pourtant, auxquelles on ne donne pas toute sa valeur avec ces classements et ces compétitions internationales. Il ne s'agit pas de revenir en arrière mais tout juste faire preuve de bon sens ! Rien que cela. D'autres vont penser après « Pourquoi se base-t-on sur des points de classement en Jeux des Iles alors qu'on va participer aux championnats du monde ? » L'illogisme parfait.

Le pays des dossistes ?

Les détenteurs des records nationaux partiront rarement ! Ce sont les détenteurs de meilleurs points en dos qui ont plus de chances. Et l'on rêve d'une transparence totale dans la gestion technique de la fédération ainsi que d'une table ronde des techniciens pour tout mettre à plat. Où est la cohérence dans les objectifs ? Il y a évidemment des façons de jouer, de gagner et surtout de battre ses adversaires à la régulière. Si on les appliquait ? Car personne ne détient la vérité. Sauf peut-être si l'on est « tompom-baolina » !

Education par le sport

La natation est un très bon tremplin

Les férus de sport savent qu'ils gagnent en éducation en pratiquant du sport. Pas seulement en muscles ni en médailles, mais dans un certain caractère de battant. Le sport est une éducation à part entière. On peut penser éducation avant la performance. Des piscines gardent leurs statuts de piscines et non de clubs afin de garder cet état d'esprit. « Ny Lomano Center » par exemple, il s'agit d'un centre sportif à la base destinée à l'éducation. Les performances peuvent attendre. C'est une éducation dans la tête avant tout, éducation sportive liée à la vie et non seulement sur ce que l'on donne et reçoit sur les bancs de l'école seulement. En natation, tout comme dans le monde sportif, il existe des règles à suivre obligatoirement. Le sens éducatif emmène petit à petit le jeune vers la performance. L'éducation sportive est un combat permanent, une résistance en permanence. L'image de l'éducation par le sport, vous l'avez ici, sur place à Madagascar, avec les Malgaches et mieux, cela se vit en famille.

Passion, rigueur et entraide. Et à nous de les mettre en exergue. La natation est un bon tremplin pour cela.

Vers un engouement national

Adulons nos champions !

Etant donné que nous ne sommes pas des champions du monde, les performances à atteindre sont les meilleurs résultats possibles par rapport à la personne pour mieux exploiter notre potentialité jusqu'au bout. Le frein, c'est l'âge et la volonté. Tout ce qu'on demande, c'est que les Malgaches aient confiance en eux, qu'il y ait un engouement national pour le Malgache. Ce sont nos champions, ce sont nos références.