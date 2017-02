Madagascar: Développement durable - Intérêt grandissant des écoles pour le programme « Eco-schools »

Daniel Schaffer, président directeur général de la Fondation pour l'éducation environnementale était en visite officielle à Madagascar pour prendre la mesure de la mise en œuvre du programme Eco-schools dans le pays.

Madagascar compte actuellement quatre écoles pilotes dans le cadre de la mise en œuvre du programme Eco-schools (Eco-écoles), mais on assiste à un intérêt grandissant des établissements scolaires pour ce programme. Eco-schools est un programme de développement durable introduit par le projet ISLAND de la Commission de l'Océan Indien (COI) et incite les écoles à agir en faveur de l'environnement et les aide à prendre des mesures en faveur du développement durable. Il s'agit ainsi d'un programme volontaire ouvert à toutes les écoles des pays participants de la région Océan Indien. Dans le monde, le programme Eco-Schools existe dans une soixantaine de pays et plus de 49 000 écoles mettent en œuvre le programme.

De Tsilazaina à Sabotsy Namehana. Lancé dans l'Océan Indien en 2015, le programme Eco-Schools Océan Indien est reconnu par les Nations unies comme l'un des projets de durabilité les plus efficaces au cours des dix dernières années et rassemble aujourd'hui plus d'une centaine d'écoles de la région et plus de 25 000 élèves. C'est justement afin de prendre la mesure de la mise en œuvre du programme Eco-schools que le président directeur général de la Fondation pour l'éducation environnementale, Daniel Schaffer, était en visite officielle à Madagascar, cette semaine, après être passé par Maurice et avant de rejoindre Zanzibar en Tanzanie. Il a visité deux écoles pilotes à Antananarivo, à savoir, l'EPP Tsilazaina Alasora et le lycée Andrianampoinimerina à Sabotsy Namehana. « La mise en œuvre de ce programme est certes naissante à Madagascar, avec quatre écoles pilotes, mais il suscite déjà l'intérêt de beaucoup d'écoles. Les changements constatés au niveau des écoles pilotes attirent beaucoup l'attention d'un certain nombre de partenaires », a souligné Fenohery Randrianantenaina, point focal du projet COI-ISLANDS à Madagascar.

MNP. Le programme Eco-Schools fournit un cadre et des normes pour aider les éducateurs à intégrer les principes de développement durable dans leur système éducatif. Les établissements scolaires sont ainsi appelés à s'engager vers un fonctionnement écoresponsable et à intégrer l'éducation au développement durable dans leurs enseignements. « La plus-value de ce programme tient aussi au fait qu'il implique directement la direction des écoles, les autorités locales, le corps enseignant, les élèves, mais aussi les familles », a-t-il été souligné du côté de la COI.

Après Madagascar, Daniel Schaffer a mis le cap, hier, pour la dernière étape de sa visite dans l'Océan Indien, sur Zanzibar où une trentaine d'écoles ont adhéré au programme Eco-schools.

Rappelons qu'au niveau de chaque pays, le programme est piloté par un comité national et mis en œuvre par des organisations non gouvernementales. Pour Madagascar, il s'agit de Madagascar National Parks.