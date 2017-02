Sénégal: Installation des organes chargés de mettre en œuvre les modalités d'intervention et de gestion du FDCU

Dakar — Le ministère de la Culture et de la Communication a installé les organes chargés de mettre en œuvre les modalités d'intervention et de gestion du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU), a appris l'APS.

"Birane Niang, Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication a procédé, ce jeudi, au nom de Monsieur Mbagnick Ndiaye, à l'installation officielle des organes chargés de mettre en œuvre les modalités d'intervention et de gestion du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU)", indique un communiqué reçu du ministère.

La même source souligne que ce Comité est chargé "de fixer, en fonction de l'enveloppe budgétaire, les montants à accorder aux dossiers sélectionnés et recommandés par le Comité de lecture, d'autoriser et de contrôler les décaissements ainsi que d'approuver la situation des comptes administratifs et financiers de fin de gestion".

La structure, présidée par Rémy Sagna, directeur de Cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, est composé de Abdoulaye Koundoul, directeur des Arts, El Hadj Souleymane Diouf, directeur de l'administration générale et de l'équipement, Joseph Hyacinthe Badji, artiste musicien et Oumar Sall, consultant.

Le Comité de lecture a pour missions d'examiner "toutes les requêtes s'inscrivant dans les domaines d'intervention du Fonds et de recommander les dossiers sélectionnés au Comité de gestion".

L'installation des organes chargés de mettre en œuvre les modalités d'intervention et de gestion du FDCU "marque ainsi le démarrage des travaux devant mener aux financements des projets retenus parmi la centaine de requêtes enregistrées à la date butoir de dépôt des candidatures".