Sénégal: Dahra - Un gynécologue appelle à rendre systématique l'accouchement dans les structures de santé

Dahra — Le gynécologue Dembo Guirassy a appelé jeudi les femmes à inscrire dans les habitudes, l'accouchement dans les structures sanitaires dans le but de diminuer le taux d'accouchement à domicile.

L'accouchement au niveau des postes de santé est particulier, parce que la femme est accompagnée par sa famille et cela permet de l'humaniser, a expliqué le Dr Guirassy, qui travaille au ministére de la Santé et de l'Action sociale.

Il intervenait au cours d'un atelier organisé jeudi par le district sanitaire de Dahra, en collaboration avec la Direction de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant (DSRSE).

"Il faut que les femmes viennent accoucher au niveau des structures sanitaires, pour éviter des complications contribuant à augmenter le taux de mortalité maternelle", a exhorté Dr Guirassy, au lancement des activités de la deuxième phase du Projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale (PRESSMN2) avec accouchement humanisé.

"Nous attendons un accueil beaucoup plus chaleureux basé sur une communication interpersonnelle, pour asseoir l'acceptabilité des prestataires, notamment des sages-femmes dans toutes les structures du pays", a lancé de son côté Adama Sanokho, coordonnatrice du DSRSE, au ministère de la Santé et de l'Action sociale.

L'une des priorités de l'Etat du Sénégal, dans le cadre de ce programme, est de lutter contre la mortalité maternelle néonatale et infantile dans tout le Sénégal, a-t-elle précisé.

"Cette cérémonie s'est bien déroulée et on n'attendait pas moins donc du district sanitaire de Dahra. On a entendu que du bien sur celui-ci et c'est pour cette raison qu'il a été choisi comme district pilote pour mener ce projet", s'est réjoui Amadou Touti Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Louga.

A travers cette cérémonie, les populations "écoutent" le système de santé et il va s'agir, dans le déroulement des activités, de les impliquer davantage, à travers des organisations communautaires de base, de "badianou gokk" (marraines de quartier), les associations sportives et culturelles (ASC), et surtout, les pères de famille, a-t-il déclaré.

Selon lui, 39 cas de décès par accouchement ont été enregistrés en 2016 dans la région de Louga.

Le district sanitaire de Dahra compte deux médecins, huit sages femmes, sept matrones et huit techniciens de surface.

Le PRESSMN2, qui consiste au renforcement des soins de santé maternelle et néonatale, est financé par la coopération japonaise et a débuté en 2009.