Sénégal: Thiès - Des notables et imams protestent contre la plantation de cocotiers devant leur mosquée

Selon lui, les jeunes de "Naataangue Sunu Rew, le parti de Damel Meissa Fall, ont voulu embellir la rue menant à la route principale et non entraver la bonne marche de la mosquée.

Le gestionnaire de la mosquée, Adama Thiaw, et Babacar Ndiaye, un notable du 10e Riaom, indiquent que c'est un jeune qui, a planté nuitamment ces cocotiers, devant la mosquée pour le compte de M. Fall. Pourtant, l'ensemble des responsables, dont l'imam et les membres du comité de gestion, ont désapprouvé cet acte, ont-ils confié à l'APS.

Thiès — Les notables et imams du quartier 10e Riaom (10e régiment d'infanterie d'Afrique et d'Outre-mer) ont fustigé jeudi le comportement des partisans de l'homme politique, Damel Meissa Fall, qui ont planté des cocotiers sur la devanture de leur mosquée, "sans autorisation ni accord des fidèles".

