Afrique de l'Ouest: Thiès - Le Khalife général des Khadres prêche la paix entre Dakar et Nouakchott

Le marabout a formulé des prières pour l'ensemble du peuple sénégalais et souhaité que les prochaines élections se déroulent dans la paix et la tranquillité, conditions sine qua non du développement.

Selon lui, la Tarikha Khadriya entretient d'étroites relations avec les autres confréries au Sénégal, notamment le mourisdisme et la Tidjaniya, les deux plus grandes d'entre elles.

Thiès — Le khalife général des Khadriyas, Cheikhna Cheikh Aya, a invité, jeudi à Thiès, les deux peuples mauritaniens et sénégalais à rester unis et solidaires, en vue de la consolidation de leur cohabitation pacifique séculaire.

