Sénégal: Déchets plastiques - Abdoulaye Baldé préconise un renforcement du partenariat entre les acteurs

La manifestation qui a regroupé des industriels, des recycleurs du plastique et des acteurs du nettoiement est marquée, entre autres, par un accord de partenariat scellé entre Proplast industrie et l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG).

Les sachets plastiques, a encore déploré M. Baldé, peuvent inhiber la photosynthèse et la germination des graines en impactant négativement la régénération des peuplements. Il a aussi signalé une mortalité accrue par indigestion et étouffement au niveau du bétail et de la faune due aux sachets plastiques.

Dakar — Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Baldé, a réaffirmé, jeudi, sa volonté de renforcer le partenariat avec tous les acteurs en vue d'une gestion durable et écologiquement rationnelle des déchets plastiques à travers le territoire national.

