Madagascar: Mutation par décès gratuite - Des faux et usages de faux sont enregistrés !

Force de proposition. L'assemblée générale a également vu la reconduction de Vonjy Razafindratsimba à la tête du syndicat ainsi que la recomposition du bureau. Justement, ce dernier a mis l'accent sur sa collaboration avec le Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement (M2PATE). « Nous allons tendre la main au M2PATE dans toutes ses actions dont la mutation par décès à titre gratuit. En effet, nous constatons que beaucoup de personnes sont tentées par le faux et usage de faux », a-t-il affirmé. Interrogé sur les principaux aspects de ces derniers, il a enseigné que « la gratuité de la mutation exhorte certaines personnes à falsifier soit l'acte de décès soit l'acte de notoriété ». Et pourtant, toujours d'après ses explications, « la responsabilité personnelle du conservateur est susceptible d'être engagée pendant 10 ans le cas échéant ». Le syndicat va donc se mobiliser surtout que, d'après les affirmations de Vonjy Razafindratsimba, 400 dossiers en instance sont prêts pour signature.

