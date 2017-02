Un camion de ramassage d'ordures a obstrué la circulation du côté du ministère du Plan et de l'Economie à tel point qu'un conducteur a pris son mal en patience en sortant ses deux pieds à travers la portière de sa voiture. (Photo Yvon Ram)

Emploi du temps très chargé hier pour le président de la République qui a effectué dans la matinée, une véritable course marathon dans le quartier d'Anosy.

Le point de départ était le Carlton où le chef de l'Etat a assisté à l'ouverture officielle du colloque international du CEDS de son ami de presque 20 ans, Solofo Rasoarahona. Il a ensuite honoré de sa présence la cérémonie de rentrée judiciaire en ralliant en voiture le bâtiment de la Cour suprême alors que s'il avait effectué le trajet à pied, cela aurait été une bonne opération politique, mais les impératifs de sécurité l'ont visiblement emporté. Un dispositif sécuritaire très strict a été d'ailleurs mis en place hier à Anosy où le président de la République a traversé - cette fois-ci à pied - la rue pour inaugurer la maison des avocats érigée dans le périmètre du Palais de Justice.

Détour. Cette série d'événements a entraîné un embouteillage monstre dans le quartier d'Anosy. Provoquant la grogne des automobilistes qui se sont vus interdire l'accès de la rue longeant le bâtiment de la Cour suprême jusqu'au ministère des Transports et de la Météorologie. Les voitures venant du côté du ministère de l'Education nationale étaient obligés de faire un détour par l'HJRA et le ministère du Plan et de l'Economie où la circulation était quasiment bloquée par un camion du MEAH - SAMVA qui ramassait les ordures au mauvais moment et au mauvais endroit alors que les véhicules et tout particulièrement les taxi-be qui faisaient un tant soit peu de « l'embarras à la circulation » étaient vite rappelés à l'ordre voire verbalisés par la police (urbaine et municipale).

Calendrier. Tout cela témoigne d'un manque de coordination entre la Présidence, le ministère de la Justice, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Sans parler du fait que le jour d'hier était vraiment mal choisi, car c'était le marché hebdomadaire de Mahamasina. Ce qui a amené bon nombre d'usagers de la route, de ménagères et de marchands à se demander pourquoi n'a-t-on pas organisé tous ces événements un autre jour, sauf si le calendrier a été dicté moins par le protocole que par la météo pour ne pas dire par les ... astres. D'ailleurs, il n'a pas plu hier tout comme l'embouteillage monstre n'a pas forcément ... plu à tout le monde.