Dans ce cadre, une élection des nouveaux membres du Bureau a eu lieu. Ainsi, la directrice générale de New Print , Clara Ravoavahy a été nouvellement élue présidente de l'Union Professionnelle des Imprimeurs de Madagascar. Celle-ci a succédé à Bezo Andrianarivelo, président de NIAG. A noter que le nouveau bureau de l'UnPRIM est composé de 12 membres qui travailleront pour un mandat de trois ans renouvelables. L'élection d'hier s'est déroulée avec les votes des 31 membres l'organisation, présents à cette assemblée générale. Sur les 31 voix, 29 étaient pour la candidate Clara Ravoavahy. Par ailleurs, le New Print, l'Imprimerie de Madagascar, Trano Printy Loterana Malagasy, Imprimerie Mahamasina, MYE, Ecoprim, Niag , Imprimerie Tatsinanana, Xprint Solo, Presse Attitude, FTM et Mega Print sont les nouveaux membres du bureau de l'UnPRIM.

