Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je ne vais pas me laisser distraire»

Lors de son discours, le Premier ministre a ainsi affirmé qu'il «participe autant que possible aux activités socioculturelles. Et quand on me donne des responsabilités, je les assume du mieux que je le peux. Je ne dis pas que je suis parfait. Je fais du mieux que je peux». Et d'ajouter: «J'ai des responsabilités, j'ai dit à mon équipe qu'il faut rester concentré. Nous devons travailler. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le pays avance.»

«Des gens disent que j'accepte trop d'invitations, que je suis trop souvent à tel endroit. Je laisse les gens juger. Mais moi, je ne me laisserais pas distraire par cela.» C'est ce qu'a déclaré Pravind Jugnauth à Nouvelle-Découverte, le vendredi 24 février, à l'occasion de la National Rishi Bodh Celebration, organisée par l'Arya Sabha Mauritius. Une déclaration qui intervient alors que ses nombreuses visites à Grand-Bassin, à l'invitation d'associations socioculturelles, ont fait sourciller plus d'un.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.