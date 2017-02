Cameroun: Enfin la reprise de la Ligue 1

Canon et Bamboutos s'affrontent demain au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé en match inaugural du championnat 2016-2017.

Le championnat national de football d'élite, Ligue 1, reprend droit de cité ce week-end sur l'ensemble des stades du pays. Après plusieurs rendez-vous manqués, c'est la bonne cette fois avec la rencontre inaugurale de ce samedi après-midi dans un stade Ahmadou Ahidjo totalement rénové. Au programme, un clash entre le Canon de Yaoundé et Bamboutos de Mbouda pour lancer les hostilités de la 57e édition du championnat. Avant la suite dimanche avec les 16 autres équipes engagées dans cette compétition organisée par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Bamboutos, finaliste de la coupe du Cameroun, veut gommer le souvenir de cette défaite contre Apejes de Mfou le 30 octobre 2016. L'équipe prépare cette rencontre depuis trois mois. Le groupe emmené par Laurent Djam rejoindra Yaoundé ce jour.

« Nous nous sommes préparés, nous nous sommes fatigués, puis préparés encore. Nous ne savons pas quel sera le tempérament du Canon. Nous avons passé beaucoup de temps à attendre », explique Albert Dongmo, directeur de la communication. Cette saison, le club mise sur des joueurs (17) venus du Congo, de l'Ouganda, de la RCA, du Tchad et du Togo notamment. Et sur ses 32 joueurs, seuls six étaient là la saison dernière. Parmi eux, le gardien de but Jean Effala Konguep et l'attaquant Arnaud Nsemen, ex-sociétaires de Canon de Yaoundé et Lion blessé de Fotouni. Au Kpa-Kum, la concentration est de mise à Messamendongo, où est regroupée l'équipe. Le match revêt une importance certaine. Nous avons eu une saison difficile l'année dernière et nous avons frôlé la relégation », reconnaît le coach Nwatchok Afaka. Avec 16 recrues, le staff promet d'aligner le meilleur effectif pour avoir un groupe « solidaire », où les joueurs se battent les uns pour les autres.

Qu'il soit Orian Jores Nlend, défenseur central parti de Douala, Ludovic Ntsama, avant-centre ou Pierre Marie Daniel Nguini, des noms connus des supporters, cette première sortie est capitale. Elle fait monter la pression, haut comme jamais. Pierre Marie Daniel Nguini, latéral gauche a des sessions personnelles « à part les entraînements avec le club, je m'impose des séances particulières pour élaguer mes lacunes. Actuellement, je mise beaucoup plus sur la concentration », confie-t-il à CT. Pour ces staffs techniques, la causerie d'avant-match sera cruciale. Les Canonniers l'ont commencé depuis le début de semaine. « Il faut faire comprendre aux joueurs ce que nous souhaitons sur le plan tactique. Nous voulons des joueurs capables de se battre pour la victoire », poursuit le coach Afaka. La saison dernière en championnat, Canon a battu en aller-retour, le club de Mbouda. Bamboutos a très vite eu sa revanche en sortant le Kpa-Kum de la Coupe. Mais ce sera une autre histoire ce samedi à Yaoundé.

La parole aux acteurs

Thierry Leukam: « Le groupe a été rajeuni »

Manager général Unisport du Haut-Nkam

« Le démarrage de la saison soulage tout le monde, vu l'incidence que cela a eu sur le budget de l'équipe. Comme la saison dernière, notre objectif est de réaliser le doublé coupe-championnat. Mais on propose et Dieu dispose. Tout a été en tout cas mis en œuvre pour atteindre ce but sur tous les plans : financier, technique, administratif. Nous avons 30% de nouveaux joueurs dans notre effectif et le groupe a été rajeuni à presque 90%. Au niveau du staff, c'est toujours la stabilité puisque le coach va sur ses cinq ans avec nous dans le cadre d'un projet que nous avons bâti ensemble. Nous sommes confiants ».

Minkréo Birwé: « Un effectif de qualité mais insuffisant»

Coach de Coton sport de Garoua

« En ce début de saison, nous voulons gagner le maximum de matchs et conquérir le public de Yaoundé où nous allons jouer nos premières rencontres. Notre premier chantier sera de remplacer les départs. Nous avons un effectif de qualité mais pas suffisant, au regard de nos objectifs : remporter la coupe ainsi que le championnat et aller le plus loin possible en Ligue des champions. Pour l'instant, il y a des jeunes du centre de formation qui dépannent à certains postes ».

Saint Fabien Mvogo: " Nous sommes prêts"

Président d'Eding FC

« Nous sommes prêts depuis décembre dernier, date à laquelle le lancement était programmé initialement. Les multiples reports nous ont gênés car nous n'avions pas prévu de nous entraîner aussi longtemps. Néanmoins, nous nous sommes adaptés et nous sommes prêts à débuter le championnat ce week-end. L'objectif cette année est de finir au-delà de la 8e place et nous essaierons d'atteindre les 1/8e de finale de la coupe du Cameroun. Un exploit que nous n'avons jamais réalisé »

Emmanuel Ndoumbe Bosso: « La Ligue 1 nous a beaucoup manqué»

Entraîneur de YOSA

« Nous sommes prêts, étant entendu que la saison a déjà débuté de notre côté, avec le tour préliminaire de la coupe de la CAF. Notre objectif est encore de décrocher une place africaine car nous devons maintenir le cap pris la saison dernière. La Ligue 1 nous a beaucoup manqué. Elle va nous servir à mieux nous préparer pour la suite de la coupe de la CAF afin d'aller le plus loin possible. Si nous avions eu davantage de matchs dans les jambes, nous aurions réalisé de meilleurs matchs contre Defence FC. »

L'explication

Thérèse-Pauline Manguélè: «Toutes les conditions sont réunies »

Secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun

A la veille du lancement annoncé du championnat, toutes les conditions sont-elles réunies cette fois-ci ? Toutes les conditions sont désormais réunies pour un démarrage effectif le 25 février 2017. La saison s'ouvre par le match d'ouverture qui opposera au stade Omnisports de Yaoundé le Canon Sportif de Yaoundé à Bamboutos de Mbouda. La journée intégrale de Ligue 1 suivra immédiatement le 26 février sur l'étendue des stades homologués. La Ligue 2 reprend le chemin des stades le 28 février prochain. Les clubs ont perçu leur avance sur subvention de l'Etat (12 millions de F pour les clubs de Ligue 1 et 6 millions de F pour les équipes de Ligue 2). Les séminaires de formation et de recyclage ont été organisés. Par ailleurs, le conseil d'administration a recommandé que les arbitres (six au total) cités dans le cadre des enquêtes liées à la corruption en milieu arbitral soient momentanément mis de côté. Ils reprendront tout de même du service au courant de la phase aller.

A ce jour, la Ligue s'attèle à préparer l'organisation du match de lancement pour lequel elle compte apporter un cachet particulier. Les différents reports n'ont-ils pas entamé la crédibilité de la Ligue? Nous n'allons pas l'occulter ici. La Ligue compte le faire oublier au public sportif camerounais et à nos différents partenaires par une organisation de qualité de ses compétitions. Sur le plan administratif, la Ligue entre de plein pied dans le monde du digital. Ce nouveau concept va créer une fluidité dans les rapports de la Ligue avec les clubs, les officiels et les partenaires. Les arbitres de la Ligue vont bénéficier d'un équipement de qualité nécessaire à l'accroissement de leur performance et partant, à une fiabilité dans l'arbitrage. Les ambulances médicalisées vont faire leur apparition dans certains stades. Au plan financier, en plus de l'assistance de l'Etat, un sponsor majeur améliorera le budget des clubs. La Ligue continue la sensibilisation auprès des entreprises pour susciter leur adhésion dans les activités de la Ligue.

A partir de cette saison, pour les subventions de l'Etat à eux versées, les clubs seront audités. Sur le plan infrastructurel, 80 % des rencontres de la saison seront programmés sur des stades gazonnés. La Ligue bénéficie depuis l'organisation de la CAN féminine au Cameroun des infrastructures de qualité mises à sa disposition par l'Etat. Plusieurs années après sa création, la Ligue n'arrive toujours pas à s'affranchir des subventions de l'Etat. A quand son autonomie financière? La Ligue s'emploie à assister les clubs dans la recherche des sponsors. Bien plus, les effets de la défiscalisation en matière de mécénat ne pourront que leur être bénéfiques. Avec la retransmission des matches du championnat, nous comptons attirer le maximum de sponsors et de mécènes et profiter par la même occasion des retombées audiovisuelles.