Cameroun: Jeunesse pour la solidarité - La première opération lancée

Mercredi dernier, des dons des jeunes scolaires et parascolaires ont été offerts à leurs pairs en situation de handicap.

Un don comme les autres avec dans la cagnotte du riz, du sucre, de l'huile végétale, du savon, du lait, des vêtements, des chaussures. Mais un geste de cœur plus touchant que les autres. Les élèves de quelques lycées de Yaoundé auxquels se sont joints à leurs camarades de certains centres de formation professionnelle, ont collecté de l'argent pour l'achat des produits alimentaires et d'hygiène au bénéfice de leurs pairs en situation de handicap. L'opération entrait dans le cadre du concept « Engagement de la jeunesse pour la solidarité » lancée dans la mouvance de la célébration de la 51e édition de la fête de la Jeunesse. Mercredi dernier, la cérémonie de remise de ces dons a fait courir du monde au Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun (CJARC).

Le moment de remise des dons arrive. Une demi-douzaine de jeunes victimes de handicap divers : cécité, surdité, retard mental, etc.) se placent au-devant de la scène. Ils sont triés sur le volet et représentent les deux centaines de leurs camarades présents. Les bienfaiteurs, représentants leurs camarades du Lycée technique de Yaoundé, lycée de la Cité verte, lycée bilingue d'Ekounou... s'apprêtent à remettre le paquet. Chaque geste des donateurs à cet échantillon de bénéficiaires est un bouquet d'affection. Le regard, l'attention, le petit mot, le bref instant de contact est une charge de bienveillance chaleureuse. Ce qui émeut le public et le présidium où ont pris place Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Education civique ainsi que Pauline Irène Nguene, ministre des Affaires sociales.

Les deux membres du gouvernement sont venus donner du relief à l'événement et encourager l'initiative. Le porte-parole des bienfaiteurs, Yvana Ngo Nane, élève en terminale D au Lycée de la Cité verte, avait prévenu dans son mot de circonstance qu'il ne s'agit pas de faire une démonstration qu'ils sont mieux lotis. Mais elle reconnaît que leurs maux sont moindres par rapport à ceux de leurs camarades invalides et que chacun d'eux peut, à tout moment et par quelque coup de sort que ce soit, se retrouver dans la détresse vécue au quotidien par ceux qui méritent leur compassion aujourd'hui.