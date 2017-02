Cameroun: Camair-co compte profiter du déficit du tranport par train

Mais assure-t-on au service commercial, la compagnie connaît actuellement des taux de remplissage records. Selon nos sources, c'est d'ailleurs cette forte hausse de la demande qui a entraîné l'augmentation de vols. « Ces derniers mois, nous faisions des lignes comprenant Ngaoundéré - Garoua - Yaoundé/Douala dans le même vol, ou Garoua - Maroua - Yaoundé/Douala. Avec le nouveau planning, non seulement il y a un vol sur le Nord chaque jour, mais chaque destination devient autonome », précise notre informateur. D'après cette source, c'est surtout au niveau de Ngaoundéré que la demande a crû de manière plus considérable. Conséquence probable des difficultés de Camrail à satisfaire les besoins des voyageurs vers le sud, depuis notamment la suppression de la première classe suite à l'accident ferroviaire d'Eséka.

Depuis le lundi, 20 février 2017, la compagnie aérienne Camair-Co a réaménagé son planning hebdomadaire de vol. Avec, comme principales innovations, l'augmentation des vols vers le septentrion. Garoua, de ses trois vols hebdomadaires, passe désormais à quatre dessertes par semaines, avec le lundi, mercredi, vendredi et samedi. Maroua conserve son rythme de trois vols par semaine : mardi, jeudi et samedi. Mais surtout, Ngaoundéré, dont les vols à destination de Yaoundé et Douala étaient irréguliers, se verra également desservi trois fois par semaine. Hier jeudi, dans les bureaux Camair-Co de l'aéroport de Garoua, l'activité est quelque peu timorée, en raison notamment du fait qu'il n'y a pas de vol prévu.

