Cameroun: Hôpitaux publics - On soigne les urgences

Hier grand malade de nos structures sanitaires, le service est aujourd'hui aux petits soins. Pour le plus grand bien des usagers

Mercredi 10h. Au Centre des urgences de Yaoundé (Cury). Ce n'est pas vraiment la grande affluence. En arrière de la cour, les patients, sous un chapiteau, attendent patiemment d'être reçus par les médecins, selon leur ordre d'arrivée, discipline oblige. Dans le grand hall, quelques-uns sur des fauteuils roulants, regagnent qui, sa chambre d'hospitalisation qui son domicile après consultation, sous le regard du personnel médical. Derrière un paravent, une malade, sur son lit, est l'objet de toutes les attentions du corps médical. Son cas, sans être vraiment gravissime, préoccupe. Dans les étages supérieurs, c'est la même ambiance de ruche, avec dans les couloirs des patients et/ou des usagers attendant d'être servis. D. Vivien, en service au Cury et retrouvé à l'accueil est formel : « L'amélioration de la qualité de service est palpable.

Le corps médical intervient en fonction des cas, et fait tout son possible pour satisfaire les plus touchés. Priorité est donnée aux soins avant toute autre considération, même si, il faut le reconnaître, nombre d'entre eux sont indigents et ne reviennent pas payer. » Indigents, le mot est lâché. Celui-là même qui a fait en sorte, il y a quelque temps encore, que certains malades étaient abandonnés à eux-mêmes. Faisant assimiler nos services des urgences à des mouroirs. Désormais, on soigne d'abord et on gère les problèmes financiers, quand il y en a, après. Le son de cloche est sensiblement le même au CHU. Là aussi à 11h on entre la course dans les dédales du sous-sol où se trouve le service des urgences, patients et usagers sont aux petits soins.

Le chef de service, sollicité, est en salle d'opération. Urgence oblige. Des collaborateurs approchés n'hésitent pas : « La philosophie du service, c'est de s'occuper d'abord des patients. Pour l'argent, on verra plus tard et en plus ça ne dépend pas de nous.» Répartition des tâches oblige. Tout malade -indigent ou pas- qui arrive est d'abord pris en charge, puis formellement identifié (nom, numéro de la carte nationale d'identité, contact téléphonique), famille et/ou relations aussi. Objectif, s'assurer que le patient, une fois pris en charge offre toutes les garanties pour payer plus tard. Et ce sont les services sociaux des hôpitaux qui s'occupent de ce volet. Résultat, la dette des patients, qui a failli, par exemple, plomber les efforts des pouvoirs publics au Cury, sans avoir été apurée, tourne aujourd'hui autour de 70 millions de francs. Supportable. Mais des efforts doivent encore et toujours être faits pour la ramener à sa plus simple expression. Sur son fauteuil roulant, N. Donatien, accidenté de la route il y a quelques semaines, trouve la formule « gagnant-gagnant » pour toutes les parties, et surtout « pratique » pour les plus démunis. Une nouvelle approche encouragée par les pouvoirs publics, et que tout un chacun devrait s'approprier malgré le résiduel de « mauvais payeurs ».