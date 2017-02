Nigeria: Tracé de la frontière Cameroun-Nigeria - Cinq morts dans une attaque

Les organisations des Nations Unies et plusieurs gouvernements se rencontrent à Oslo à l'occasion d'un… Plus »

Son Excellence Monsieur le president de la République et Madame Chantal Biya émus par cet évènement tragique, adressent aux familles éprouvées, leurs condoléances les plus attristées. Sur proposition de sa famille, les obsèques de l'expert camerounais M. Daraoudaï Jakaou ont été fixées au samedi 25 février 2017, dans son village natal Dagaï, arrondissement de Ndoukoula, département du Diamaré. Le president de la République a décidé de décerner à M. Daraoudaï, décédé en service commandé, la médaille de Chevalier de l'Ordre de la valeur à titre postume. Ses obsèques seront présidées par Monsieur le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord. Yaoundé, le 23 février 2017 (é) AMADOU Ali Vice-PM/MINDEL-RA, chef de la délégation du Cameroun à la Commission mixte

Le mardi 31 janvier 2017 une Commission internationale Cameroon-Nations unies-Nigeria, chargée du suivi de la construction des bornes sur la frontière Cameroun-Nigéria, dans le cadre du projet du lot 4 (dossier Bakassi), a été surprise par une bande d'assaillants lourdement armés au pied de l'hosséré Djombi, sur la frontière dans les environs Sud de la localité de Kontcha, département du Faro et Déo, région de l'Adamaoua. Malgré la résistance farouche de l'escorte du BIR qui accompagnait ladite mission sur le terrain, les assaillants en surnombre, n'ont laissé aucune chance à leurs victimes qu'ils ont abattues à l'arme à feu. Il s'agit de: - Un expert camerounais, M. Daraoudaï Jakaou, ingénieur de géodésie en service à l'Institut national de cartographie; - Un expert des Nations unies de nationalité kenyane M. Moses Oremo; - Deux experts nigérians, MM Abdullahi Baffa et Zakari Bakari; et - Un géomètre de l'entreprise cocontractante de droit nigérian, Beam System Limited, M. Ibrahim Garba Kougama, de nationalité nigériane.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.