Cameroun: Coton Sport prend ses quartiers à Yaoundé

Pour son premier match, Coton Sport reçoit dimanche prochain Stade Renard de Melong. Le club, après une saison vierge de trophée, part en reconquête. « Notre objectif sur le plan local est de réaliser le doublé coupe-championnat et d'aller le plus loin possible en Ligue africaine des champions », affirme Aaron Mbimbe, le capitaine. Minkréo Birwé, qui dirige le staff technique du club depuis quelques semaines, dispose pour cela d'un effectif rajeuni. Une dizaine de joueurs sur trente au total, sont issus du centre de formation de Coton Sport. Le groupe est cependant loin d'être au complet. Georges Bokwe, Richard Bassama, Abouna Ndzana et Fabrice Ambassa effectuent encore des tests à l'étranger. Certains joueurs sont également sollicités par les sélections nationales de jeunes. Coton Sport s'est également réorganisé administrativement, avec la création de la Mutuelle des activités sportives de la Sodecoton, qui détient 70% de Coton Sport SAOS.

Ce début de saison, Coton Sport de Garoua va disputer ses trois premiers matchs à domicile à Yaoundé. C'est le choix effectué par les dirigeants du club, après la suspension du stade de Roumde Adja pour trois matchs, qui porte sur toutes les compétitions nationales, d'après la commission fédérale d'homologation et de discipline. C'est la conséquence des débordements enregistrés en fin de saison dernière lors du match Coton- Bamboutos, comptant pour les demi-finales aller de la Coupe du Cameroun. « Le public de Garoua est traditionnellement doux. Il s'agissait d'un groupe de supporters irrités par l'arbitrage. Nous avons fait un travail de sensibilisation pour que cela ne se reproduise plus », déclare Adamou Saliou Hamadou, chargé de communication du club. Malgré ce déménagement forcé, les « Cotonculteurs » n'entendent pas perdre des points à domicile en Ligue 1.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.