Cameroun: Funérailles de Rosette Mboutchouang - Grande mobilisation à l'Ouest

Onze commissions à pied d'œuvre pour assurer le succès de l'événement prévu ce 25 février 2017 à Bandenkop.

La région de l'Ouest a mis les petits plats dans les grands pour que les funérailles de la mère de l'épouse du chef de l'Etat, prévues demain à Bandenkop, département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, soient inscrites dans les annales de l'histoire. Dans le cadre du Comité d'organisation qui a été créé à cet effet, 11 commissions travaillent d'arrache-pied sous la coordination technique de Jean Claude Mbwentchou, élite du Ndé par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Il s'agit des commissions cultures et traditions ; transport et hébergement ; logistique et restauration ; accueil et protocole ; liturgie ; santé ; finances ; aménagement, pavoisement et décoration ; mobilisation et animation ; sécurité et enfin communication. Ces commissions ont à leur tête des élites et des opérateurs économiques d'envergure, originaires de la région de l'Ouest.

Tous ces acteurs sont mobilisés sous la conduite du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, superviseur général du Comité d'organisation des funérailles de Mefe Siligap Mboutchouang née Ndongo Mengolo Rosette Marie, décédée le 2 octobre 2014 pendant qu'elle était le maire de la commune de Bangou (2007-2014). Sur le site où vont se dérouler les cérémonies funéraires à Bandenkop, le décor est planté progressivement. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka et son état-major sont descendus hier sur les lieux pour s'assurer de la bonne avancée des préparatifs. Ce vendredi, outre la prière d'action de grâces, auront lieu les funérailles traditionnelles de l'épouse d'Ernest Mboucthouang.

La concession de l'époux de la défunte, à Tin-Nouyou, à l'entrée du village Badenkop par Bangou, sera pleine. En effet, les populations seront curieuses de venir découvrir le successeur de Mefe Siligap qui signifie en langue vernaculaire « Dieu qui donne ». Rosette Marie Mboutchouang a été, en effet, anoblie à Badenkop en 1995. Elle avait pris une part active dans une dizaine d'associations : Dignité, Kouossie, Pouh-Teug, Pageup, Houbem, Koumgang, Messeuh-Fe, etc. Elle a également contribué au développement du village et de l'arrondissement de Bangou en construisant des routes et en réhabilitant des ponts et autres dalots pendant qu'elle était maire de Bangou. D'où la grande tristesse qui s'est emparée des populations à l'annonce de son décès. On comprend donc l'ampleur de la mobilisation pour lui assurer des funérailles dignes de son rang.