communiqué de presse

A la demande des autorités béninoises, une équipe du Fonds monétaire international (FMI), a séjourné à Cotonou du 15 au 22 février 2017, pour finaliser les discussions avec les autorités sur un programme économique triennal appuyé par le FMI, dans le cadre de l'accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Selon un communiqué, la mission et les autorités béninoises sont parvenues à un accord, sous réserve de l'approbation par la Direction Générale et le Conseil d'administration du FMI, sur un programme, qui pourrait être appuyé par un accord au titre de la FEC d'un montant de 111.42 millions de Droit de tirages spéciaux (DTS) (environ 150.4 millions de dollars EU), soit 90 % de la quote- part du Bénin au FMI.

Selon la même source, le programme économique triennal reflète les orientations stratégiques du Programme d'Actions du Gouvernement et vise à améliorer les conditions de vie des populations, maintenir un environnement macroéconomique stable compatible avec la viabilité de la dette publique, et promouvoir la participation du secteur privé dans la création de richesse.

Il a pour principaux objectifs de créer plus de marge budgétaire par la modernisation des administrations fiscales et douanières et l'amélioration de la qualité des dépenses publiques; recentrer les politiques sur la croissance durable et inclusive à travers des dépenses sociales ciblées et des dépenses d'infrastructure; et améliorer le climat des affaires.

Le programme comprend un ensemble de réformes structurelles visant à améliorer l'administration des recettes et la gestion des finances publiques, renforcer la gestion de la dette, et accompagner le développement du secteur privé.

Au regard de la mobilisation des ressources, le Gouvernement envisage d'élargir l'assiette fiscale pour porter le ratio de ressources propres sur le Produit Intérieur Brut de 14,7 % en 2016 à 17,4 % à la fin du programme.