Afrique: CAN U20 2017 - La succession du Nigeria est ouverte

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2017) se déroule du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. Le Nigeria, nation la plus titrée chez les Juniors et tenant du titre, ne participe à cette CAN U20 2017. Présentation.

Quelle équipe succèdera au Nigeria au palmarès de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2017) ? C'est l'un des enjeux de cette CAN U20 2017 dont les quatre demi-finalistes représenteront le continent lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans (20 mai 11 juin en Corée du Sud).

L'absence des Nigérians, sept fois vainqueurs du tournoi (un record), va laisser un gros vide dont les Zambiens, hôtes de cette compétition, vont tenter de profiter. Que ce soit chez les garçons et chez les filles, en moins de 17 ans ou en moins de 20 ans, la Zambie n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique chez les jeunes.

Des Maliens et des Guinéens favoris ?

La tâche des Zambiens s'annonce pourtant très difficile dans le groupe A. Ils vont en effet affronter tour à tour les Guinéens, Maliens et Egyptiens.

Le football égyptien, miné durant plusieurs années par les troubles politiques du pays, revient en force sur le devant de la scène.

Quant aux Maliens et aux Guinéens, ils font peut-être figure de favoris de cette poule. Ils avaient en effet fini respectivement premiers et troisièmes de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, il y a deux ans... Ils ont en outre brillé lors du Championnat d'Afrique des nations 2016 au Rwanda, le Mali terminant 2e et la Guinée 4e.

Des Sénégalais et des Camerounais ambitieux

Le football de jeunes du Sénégal se porte également plutôt bien, actuellement. Les Lionceaux de la Téranga espèrent faire au moins aussi bien que leurs prédécesseurs, en 2015 à domicile.

Quant aux Camerounais, ils aimeraient carrément imiter leurs aînés, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon. Les Lionceaux Indomptables sont ainsi censés se présenter en Zambie avec six joueurs évoluant dans des clubs européens ou nord-américains.

Tout le contraire de l'Afrique du Sud et du Soudan, les deux autres équipes du groupe B, qui ont résolument misé sur des joueurs locaux, pour créer la surprise durant cette CAN U20 2017.

CAN U20 2017 : LE CALENDRIER DES MATCHES

26 février : Zambie-Guinée & Egypte-Mali (groupe A)

27 février : Sénégal-Soudan & Cameroun-Afrique du Sud (groupe B)

1 mars : Guinée-Egypte & Mali-Zambie (groupe A)

2 mars : Soudan-Cameroun & Afrique du Sud-Sénégal (groupe B)

4 mars : Zambie-Egypte & Guinée-Mali (groupe A)

5 mars : Sénégal-Cameroun & Soudan-Afrique du Sud (groupe B)

8 mars : 1er groupe A-2e groupe B (demi finale 1)

9 mars : 2e groupe A-1er groupe B (demi-finale 2)

12 mars : match pour la 3e place et finale