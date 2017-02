Libye: Tripoli de nouveau le théâtre de violences affrontements

Ce jeudi dans l'après-midi, ils ont attaqué un centre de la sécurité nationale et enlevé quatre de ses membres. D'où les combats actuels. Des internautes diffusent des photos de maisons et de voitures brûlées dans ce quartier. D'autres photos montrent des chars, la preuve -si on en croit ces images- que les combats se déroulent à l'arme lourde.

Ces affrontements sont considérés comme les plus violents à Tripoli depuis des mois. Ils opposent, dans le quartier d'Abou Slim, une milice qui dépend du gouvernement d'union nationale à une autre milice qui dépend elle d'un ancien Premier ministre, Khaled al-Gouil. C'est dans ce même quartier que le convoi du Premier ministre a fait l'objet de tirs nourris lundi dernier. Et la milice de Khaled al-Gouil est accusée d'en être à l'origine.

En Libye, la capitale Tripoli connaît depuis ce jeudi une violente bataille. Deux milices s'affrontent à coup d'armement lourd. Il y a déjà plus de 25 victimes, des morts et des blessés, dont plusieurs civils.

