4. Un accord de coopération ayant trait au secteur agricole et prévoit la réalisation d'un projet d'aménagement hydro-agricole d'une superficie entre 200 et 300 ha.

Et même si cette visite, la deuxième de Sa Majesté dans le pays, après celle effectuée en 2014, peut revêtir un enjeu stratégique, le président Condé, en tant que président en exercice de l'UA, étant aussi un atout pour le Maroc, cette visite royale n'a pas manquée d'être l'occasion de renforcer les relations économiques entre les deux pays avec la signature de huit accords de coopération, notamment dans les domaines de l'assainissement, de l'agriculture, de l'industrie et de la pêche.

Accueilli à sa descente d'avion par le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine (organisation que le Maroc a réintégré fin janvier dernier), le Souverain marocain a été l'objet d'un accueil des plus chaleureux, Conakry s'étant parée de ses plus beaux atours pour accueillir son illustre hôte.

