Afrique de l'Ouest: Mohamed Ould Abdel Aziz - «Comment j'ai convaincu Jammeh à quitter le pouvoir en moins de 6 heures de temps»

«Ce sont des relations séculaires, importantes pour les deux pays et c'est la complémentarité d'ailleurs du Maghreb. On ne peut pas faire un Maghreb, qui est le souhait des peuples des pays du Maghreb, sans qu'il y ait vraiment un développement bilatéral entre les Etats.»

«Les relations sont bonnes. C'est vrai que nous sommes tous, du côté du Maroc et de celui de la Mauritanie, insatisfaits de ces relations mais nous faisons les efforts nécessaires pour essayer de les améliorer et de les situer dans le contexte dans lequel elles doivent être», a-t-il dit lors de cette interview.

Le président Aziz est aussi revenu sur la situation de son pays la Mauritanie, mais aussi sur d'autres points, notamment les relations entre la Mauritanie et le Maroc qui «ne sont pas si mauvaises comme on le laisse souvent entendre», affirmera-t-il.

«Je suis resté pendant 5 à 6 heures avec le président Gambien Jammeh. On a discuté. Et au bout de ces 6 heures, je l'ai convaincu à renoncer le pouvoir pour l'intérêt de son pays et tout ce qu'il a fait pour son pays. Il se devait de quitter le pouvoir pour sauver son pays et sauver tout ce qu'il a fait pour ce pays pendant ces 22 ou 23 ans. Donc il se devait de quitter le pouvoir même s'il s'estimait être victime, comme il le disait, d'injustice. Et finalement il a accepté.»

