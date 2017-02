Cameroun: Deux faux pasteurs giflent les handicapés pour les forcer à marcher "au nom du Christ"

"Eglises du septième réveil", "églises évangéliques du salut", "églises de la guérison et de l'amour", "ministères du ciel", "pasteurs autoproclamés", " Le sauveur"... Toutes sortes de cultes et de titres fleurissent depuis des années sur le continent africain, qui promettent monts et merveilles sur terre ou au ciel...

Après l'histoire du Pasteur qui utilise un insecticide pour guérir ses fidèles en Afrique du Sud, après le Pasteur Kenyan qui interdit aux femmes de porter des sous-vêtements à l'église, après l'histoire du Pasteur sud africain qui, dans une tentative de battre le record de Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours jusqu'à sa mort, après l'histoire du pasteur Nigérian qui a engrossé 20 femmes sur "ordre de Dieu", après le Pasteur du Zimbabwe qui vend des stylos bénis par la grace divine pour que vous pussiez réussir vos examens sans étudier, du pasteur qui fait manger les herbes à ses adeptes jusqu´à celui qui baigne dans un lac d´argent, le monde entier aura tout vu... Nous voici au Cameroun avec des faux Pasteurs qui gifflent les handicapés pour les forcer à marcher "au nom du christ"

Les scènes des nouvelles églises réveillées en Afrique actuelle dépassent l´imagination humaine.Et face aux problèmes qui gangrènent la société et mettent beaucoup foyers dans la précarité insupportable, l´Afrique semble être devenue la cible par excellence des ces sectes. D´ailleurs la gent féminine se montre plus vulnérable.

Nous sommes dans un hôpital pas loin de la capitale politique camerounaise. Hommes et femmes venus pour se soigner, d´autres abandonnés par leur famille tuent le temps dans les chambres, à la véranda et dans la salle d´attente dont les conditions d´hygiène font preuve d´une négligence criarde des lieux.

A la tombée de la nuit, deux jeunes "pasteurs" venant de laisser leur casquette du chômage au profit d´une Bible déchiquetée par le poids des ans et des utilisateurs, font irruption dans une chambre.

Les malades surpris se soumettent vite à la conquête de l´esprit par nos deux jeunes prêcheurs. Dans un méli-mélo des langues, on ne peut retenir que "Alléluia" et "Amen", ce que les malades répètent copieusement malgré l´état critique de bon nombre qui gisent sur les matelas au sol.

Vint le tour des miracles. Les deux imposteurs se dirigent vers un homme assis dans un fauteuil roulant, les pieds paralysés depuis belle lurette. Le premier, avec la Bible tenue par la main gauche, lui administra une gifle avec la droite, puis deux, trois et en fin de compte une dizaine, tout en criant : "Lève-toi Satan et tu marches, au nom de Christ".

D´autres malades ne seront pas épargnés jusqu´à l´arrivée d´un bon samaritain venu de très loin pour s´enquérir des nouvelles de son oncle. Au moment où nous rapportons les faits, les deux malfrats on pris la poudre d´escampette et les habitants du quartier peinent encore à trouver leurs traces. Nouvelle profession au Cameroun ou fantasme excentrique des faux bergers ? Dieu seul le sait. A vendredi prochain et bon vendredi