Cameroun: Promote 2017 - L'internet LTE 4G de Vodafone émerveille les visiteurs

Nous travaillons à ce jour avec 285 jeunes. 250 d'entre eux sont actuellement dans le programme que nous appelons « Brand Ambassador » qui leur permet tout en poursuivant leurs études d'avoir une expérience en entreprise. 35 jeunes diplômés ont intégré la compagnie le mois dernier dans le cadre du Graduate program qui offre aux jeunes diplômés une opportunité de stage professionnel sur six mois pouvant aboutir à un contrat premier emploi pour les plus performants.

C'est ce qui a conduit Camer.be à aller à la rencontre d'Emmanuel Ngando, Responsable Communication et par ailleurs en charge du projet Promote de cette entreprise dirigée par Antoine PAMBORO dont la longue expérience n'est plus à présenter.

Présente du 11 février dernier dans le cadre du 6ème Salon de l'entreprise, de la Pme et du partenariat de Yaoundé (Promote), Vodafone Cameroun qui n'a pourtant débuté ses activités que le 21 septembre dernier, est perçue par tous, et de loin, comme le meilleur réseau internet.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.