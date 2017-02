Angola: Ouverture des journées techniques sur la protection sociale

Luanda — Les Journées techniques sur la protection sociale insérées dans le projet d'appui à la protection et solidarité sociale en Angola (Aprosoc) ont été ouvertes vendredi, à Luanda, dans une cérémonie présidée par le ministre de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Manuel Gonçalves Muandumba.

La réunion vise à analyser le fonctionnement de l'Aprosoc au fil des ans, ses structures et ses activités entreprises, ainsi qu'à tirer des leçons qui contribuent à l'ajustement et aux changements nécessaires pour améliorer de leurs niveaux de performance et d'efficacité et développement des plans intervention pour 2017.

A l'occasion, Gonçalves Muandumba a dit que le contexte actuel du pays exigeait que tous les acteurs et forces vives de la société s'engagent dans une action commune visant la résolution des principaux problèmes qui touchent les familles et communautés, en particulier les plus démunis et les plus vulnérables.

Selon lui, c'est dans ce sens que le ministère de l'Assistance développe un ensemble de mesures et stratégies qui contiennent une nouvelle vision et paradigme d'intervention sociale plus ciblée pour l'augmentation et le développement des compétences et de l'autonomie des citoyens, sur la base de trois piliers fondamentaux qui sont la prévention, la protection et la promotion.

Il a indiqué que l'Aprosoc visait à contribuer à l'amélioration du bien-être de la population vulnérable de l'Angola, grâce à des interventions systématiques, coordonnées, concertées, intégrées et adaptées au contexte du pays.

Le programme Aprosoc est financé par l'Union européenne avec le Groupe Louis Berger et est budgétisé à 32 millions d'euros. Lancé en octobre 2014, il aura une durée de quatre ans et couvrira tout le pays.

Participent à la rencontre des membres de l'Exécutif, des cadres supérieurs et hauts responsables du Ministère, de l'Université catholique, de l'UNICEF et de l'Union européenne.