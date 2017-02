Afrique de l'Ouest: "MY Esperanza" en campagne pour un système régional de gestion des pêcheries

"A cela, s'ajoute la croissance rapide de la capacité de pêche artisanale et industrielle, dépourvue jusque-là de réglementation et de planification", ajoute le texte.

Le communiqué signale que "leurs activités compromettent et continuent de compromettre la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés côtières qui dépendent en grande partie de la pêche artisanale".

"Au cours de ces quinze dernières années, Greenpeace a documenté et exposé comment des flottes étrangères et des navires pratiquant des activités illégales se sont rués en Afrique de l'Ouest, après avoir surexploité les stocks de poissons dans leurs eaux. Les flottes chinoise, russe et européenne sont parmi les plus nombreuses dans les eaux ouest africaines", relève le document.

"Les États de l'Afrique de l'Ouest doivent impérativement travailler ensemble comme une seule entité pour protéger leurs eaux. Une gestion commune et durable des ressources, en particulier des petits pélagiques, est la première étape pour garantir un stock de poissons pour les générations présentes et futures", a ajouté Dr Cissé dans le texte.

Pour sa part, Ibrahima Cissé, responsable de la Campagne Océans pour Greenpeace Afrique, affirme que "la surpêche et la pêche illégale dans les eaux ouest africaines constituent une menace pour la sécurité alimentaire, les stocks de poissons et la santé des océans".

"En déployant son navire en Afrique de l'Ouest, Greenpeace réitère son engagement à travailler avec les communautés locales et les gouvernements pour trouver des solutions aux problèmes de la surpêche et de la pêche illégale qui minent la région depuis des décennies", a déclaré Njeri Kabeberi, directrice exécutive de Greenpeace Afrique, citée dans le texte.

Dakar — Le navire "MY Esperanza" de Greenpeace effectue une tournée de 11 semaines dans les eaux de six Etats de l'Afrique de l'Ouest durant laquelle un travail sera mené avec les autorités locales sur l'urgence de la mise en place d'un système régional de gestion des pêcheries.

