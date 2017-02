Afrique de l'Ouest: Panel sur l'autonomisation des femmes, le 7 mars à Bamako

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées par leur volonté et leur engagement à servir de modèle pour susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.

Mais, l'édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question fondamentale : Comment l'autonomisation économique des femmes et l'accès à l'éducation des filles peuvent aider l'Afrique à être émergente ?, ajoutent-ils.

La rencontre de Bamako tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies et moyens d'accroître l'autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l'emploi, aux services financiers, et non financiers (fonciers et formation), renseignent les organisateurs.

"Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions utiles notées en faveur de la lutte pour l'épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée internationale de la femme dans la capitale malienne", précise le texte.

