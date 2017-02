Afrique Centrale: Lac Tchad - Une conférence des donateurs pour assurer l'urgence face à Boko Haram

Tous les indicateurs sont donc au rouge : les Nations unies s'inquiètent de l'ampleur de la crise alimentaire dans le bassin du lac Tchad. Une crise qui touche 7,1 millions de personnes. Plus de 500 000 enfants souffrent de malnutrition aigüe sévère. Et au nord-est du Nigeria, le taux de malnutrition atteint les 28%, ce qui pourrait bientôt faire basculer cette zone dans une situation de famine.

Les populations fuient aussi les violences du conflit et il y a de grandes vagues de déplacés et de réfugiés. Dans un tel contexte, les populations ont suspendu leurs activités agricoles. Le commerce transfrontalier a fortement diminué, or ces populations dépendent à 80% de l'agriculture et de l'élevage.

Le lac Tchad, c'est une zone de 25 000 km² qui borde quatre pays : le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria. C'est devenu une zone de non-droit, où les éléments de Boko Haram imposent leurs règles. L'insécurité y est de ce fait très forte et les activités autour du lac sont détournées par Boko Haram. C'est notamment le cas des revenus issus de la pêche artisanale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.