Togo: Conjoncture plus difficile que prévu

Bureau Veritas, qui gère au Togo le Guichet unique du commerce extérieur (SEGUCE), a annoncé vendredi décaler d'un an son plan stratégique à cinq ans annoncé fin 2015 en raison d'une conjoncture plus difficile que prévu sur ses marchés du pétrole et du gaz ainsi que sur l'activité de certification des navires (shipping).

Le spécialiste de l'inspection et de la certification est confronté à un environnement économique difficile sur deux grands segments d'activité qui l'avait conduit en 2015 à avertir sur son chiffre d'affaires. L'oil & gas a souffert de la chute des cours du brut tandis que les opérateurs maritimes ont été confrontés plusieurs années durant au ralentissement de la croissance économique mondiale et à d'importantes surcapacités.

A moyen terme, Bureau Veritas compte désormais atteindre son objectif d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% à 7% à l'horizon 2020, et non plus autour de la fin 2018 comme il le prévoyait lors de la présentation de son plan en octobre 2015.