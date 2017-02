Ile Maurice: Trafic de drogue - L'ICAC veut la saisie des biens de l'épouse de Peroomal Veeren

Le frère de Zafiirah Khalidah Been Ameer, Akmez Khalid Ameer, est également concerné par cette demande de l'ICAC, qui s'intéresse à deux voitures et à deux motos qui étaient en sa possession, soit une Nissan Duke, une Toyota Vitz, une moto Suzuki et un CPI de 50 cc. Ces véhicules ont été saisis par les enquêteurs au cours d'une descente au domicile de l'épouse à Vallée-Pitot, le 8 février. Son frère et elle-même devront expliquer où ils ont obtenu l'argent pour acquérir ces véhicules.

La commission anticorruption cible une partie du patrimoine financier de l'épouse du présumé trafiquant de drogue Peroomal Veeren. L'Independent Commission against Corruption (ICAC) a déposé une demande en Cour suprême visant deux ordres de saisie. Ceux-ci concernent trois motos, des grosses cylindrées: une Honda CG 125, une Honda CBF 150 et une Kawasaki EX250, de même qu'une voiture BMW modèle 116i.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.