Afrique Australe: La tournée de Gianni Infantino en Afrique australe fait débat

Quand on pense qu'Hayatou avait lui-même appelé à voter pour un adversaire d'Infantino - le Cheikh Salman - en février 2016, il n'est pas interdit d'imaginer que le patron du foot mondial puisse à son tour souhaiter un changement à la tête de la CAF, seule confédération encore aux mains d'un rescapé de l'ancien régime de la FIFA, celui des Joseph Blatter et Joao Havelange. Une époque où les présidents de confédération faisaient la pluie et le beau temps dans leur région. Une époque peut être bientôt révolue en Afrique aussi...

Après cette soirée, la réélection d'Issa Hayatou pour un huitième mandat, qui semblait acquise il y a quelques semaines, n'est plus aussi certaine qu'on pouvait l'imaginer. Gianni Infantino veut-il sa chute ? En tout cas, un an après son élection à la tête de la FIFA, le Suisse n'a pas hésité à se rendre à cette réunion de frondeurs.

La présence de Gianni Infantino et de sa Secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura, à Harare, constitue un grand succès pour le président du Cosafa, Philip Chiyangwa, qui a bravé une injonction de la Confédération africaine de football (CAF). Deux semaines plus tôt, Hicham El Amrani, Secrétaire général de la CAF, le rappelait à l'ordre pour avoir voulu organiser une telle rencontre. Chiyangwa, avec une dose d'insolence, avait maintenu la réunion la qualifiant de fête d'anniversaire...

