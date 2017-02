Sénégal: Passation des marchés publics - Matar Ba pour le respect des procédures

En vue de mieux imprégner les agents et services du ministère des sports sur les règles et procédures de passation des marchés publics, le ministère des Sports a organisé un atelier de formation sur "les procédures de passation des marchés publics" hier jeudi 23 février. La rencontre a été présidée par Matar Bâ sous la présence effective des différents services du ministère des sports et du CNOSS (Comité Nationale Olympique Sportif Sénégalais).

Pour répondre aux exigences de transparence et de bonnes gouvernances dans le cadre de référence de la politique de l'État, le ministre des Sports, Matar Bâ, a organisé un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés publics.

Selon le ministre "en prenant l'initiative d'organiser cet atelier consacré à la commande publique en général et à la mise en œuvre des procédures de demandes des renseignements et de prix, communément appelées DRP, le ministère des sports entend sensibiliser tous les acteurs de notre système de commande publique sur la nécessité de maitriser les outils qui régissent ce mode de passation de marché".

A cet effet, le ministre dira que "cette option traduit la volonté de mon département d'asseoir, conformément aux directives du président de la République, les bases d'une gouvernance transparente dans le cadre de la conduite des missions de service public". Et d'ajouter : "le code des marchés publics, véritable instrument du système de bonne gouvernance, constitue le cadre réglementaire qui organise tous les procédures de passation prévues».

A son avis "ce code est bâti, sur les principes directives de transparence, d'équité, d'impartialité, de neutralité, d'efficacité et d'économie». Par ailleurs, le patron du sport sénégalais a estimé que "face à l'accroissement des besoins, la complexité des situations et les exigences de plus en plus accrues des citoyens, les acteurs du système de passation de la commande publique doivent être à tout moment, en mesure de concilier la pratique administrative avec les règles édictées par le code des marchés publics".

Poursuivant son propos, il a ajouté que "la construction, la réhabilitation et la mise aux normes des infrastructures sportives constituent un volet essentiel de la mission assignée au département ; et ces missions requièrent une parfaite maitrise des règles qui gouvernent la commande publique, et le non respect des procédures peut retarder l'exécution des chantiers".

En outre, au cours de cet atelier, le ministre des Sports a jugé que "la formation, l'information et la sensibilisation des acteurs est un levier important qui devrait permettre d'accroitre le champ de compétences des agents impliqués dans le processus de passation des marchés».

«Cet atelier va offrir aux participants l'opportunité de s'imprégner davantage des règles édictées par le code des marchés», a affirmé Matar Bâ

MATAR BA ALERTE LES AGENTS ET SERVICES DE SON MINISTÈRE : «Celui qui traine se met en danger»

"Ce qu'il y'a lieu de comprendre, c'est que cet atelier n'est pas seulement une rencontre pour discuter sur les procédures de passation des marchés publics, mais on doit aller au delà. A heure actuelle, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public. On ne peut pas aussi faire preuve de légèreté dans notre gestion. Parce qu'on ne sait pas demain ce que sera", a alerté Matar Ba à l'endroit de ses différents services.

Du coup, ils doivent savoir selon le ministre que «tous les services peuvent être inspectés ou audités à n'importe quel moment». Pour lui, «les textes ne sont pas là pour bloquer le fonctionnement mais plutôt pour encadrer l'argent public. Celui qui traine se met en danger. C'est cet appel que je voudrais lancer». Et d'ajouter par des pics lancés à Khalifa Sall, maire de Dakar : "nous, les hommes politiques, on doit faire preuve de responsabilité pour assumer notre gestion. Il n'est pas concevable que si quelqu'un est convoqué par les enquêteurs pour répondre de sa gestion que tout le monde crie au complot politique. Les audits, ce n'est pas pour faire de la correction, ce n'est pas pour punir mais pour corriger». «Moi-même, en tant que Maire de Fatick, j'ai reçu pendant un mois la mission d'Inspection Générale d'État (IGE)", a martelé le ministre des Sports.