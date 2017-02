Sénégal: Jeux de la Francophonie - Le Sénégal connait ses adversaires en football et basketball

Le tirage au sort des prochains Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 31 juillet 2017 en Côte d'Ivoire place l'équipe féminine de basketball du Sénégal dans la poule D, et les Lionceaux du football dans la poule C, a appris l'APS du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor.

Les basketteuses sénégalaises vont partager la poule D avec le Qatar, la Guinée et l'Ile Maurice, dans un tournoi qui opposera 16 équipes, a indiqué M. Senghor. En sa qualité de membre de la commission des Jeux de la Fifa, il a pris part à la cérémonie du tirage au sort des Jeux de la Francophonie, en présence d'une centaine de délégués, mercredi, au siège de l'Organisation internationale de la Francophonie, à Paris. La formule à élimination directe est retenue pour la phase des poules, concernant le basketball.

En football, l'équipe des moins de 20 ans du Sénégal sera opposée, dans la poule C, au Maroc, à l'Ile Maurice et au Gabon. Le Sénégal avait remporté la médaille de bronze, lors de la dernière édition des Jeux de la Francophonie, en septembre 2013, à Nice (France). Le programme de la huitième édition de ces jeux prévus en terre ivoirienne comprend des compétitions sportives et culturelles.

En plus du football et du basketball, il y aura la lutte libre, la lutte africaine, le judo, le cyclisme sur route, l'athlétisme, le handisport et le tennis de table