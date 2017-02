Pour ces diverses raisons, Mànkoo Wàttu Senegaal a fini par rappeler qu' « elle continuera de s'opposer à ce processus dont la poursuite, à l'exclusion de l'Opposition, ne produira pas des lendemains électoraux de paix et de tranquillité ». Pour rappel, le Front pour la défense du Sénégal/ Mànkoo Wàttu Senegaal regroupe des partis comme le Pds, Rewmi, le Grand parti, le Fsd/Bj, Act etc.

Qui plus est, note Mànkoo Wàttu Senegaal, « Nous le montrerons à travers les pratiques frauduleuses concernant le fonctionnement des commissions administratives d'inscription sur les listes, en passant par la mise à l'écart de la Cena (Commission électorale nationale autonome), en tant qu'organe de supervision du processus électoral dans de nombreux cas où des opérations de fraude sont menées. Nous le montrerons aussi à travers l'introduction, dans le comité de suivi des opérations électorales, par le ministre de l'Intérieur en personne, de marionnettes à son service sous la houlette d'indépendants alors que les non-alignés sont déjà une catégorie identifiée et acceptée dans le comité ».

Etalant de fait leur argumentaire, les membres de Mànkoo Wàttu Senegaal font remarquer que « Tout le processus électoral menant aux élections législatives est entaché d'irrégularités et de fraudes que nous nous attacherons à montrer à l'opinion publique et à tous les partenaires qui contribuent financièrement aux élections du Sénégal, au cours d'une rencontre avec la presse très prochainement ».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.