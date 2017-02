Sénégal: Atteinte à la liberté de la presse - La CPJ déplore une agression contre un journaliste togolais

Avotor a aussi déclaré qu'il a reçu des appels anonymes avec des menaces de mort. «Nous allons vous montrer ce que nous sommes capables de faire», lui aurait dit une voix au téléphone. «Une voiture non identifiée est allée dans mon quartier pour identifier ma maison. Je suis traumatisé et j'ai peur de ma vie», a déclaré le journaliste.

Le journaliste togolais a appris à la CPJ qu'il croyait avoir été visé «pour avoir tenté de déposer deux plaintes pénales auprès du procureur de l'Etat contre les forces de sécurité qui l'avaient menotté et battu le 7 février au moment où il rapportait les expulsions dans le village d'Akato-Viepe. «Ferdinand Ayité, le directeur de l'Alternative, a déclaré que les procureurs avaient initialement refusé d'accepter les plaintes d'Avotor. Le journaliste a déclaré avoir rencontré le 20 février le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehane, et l'a informé de l'agression initiale et de la poursuite des attentats. Damehane a promis d'appréhender et de punir ses agresseurs», a signalé la CPJ dans son communiqué.

«Les autorités togolaises devraient assurer la sécurité d'un journaliste battu par les forces de sécurité et devraient sérieusement enquêter sur cette agression», a déclaré mercredi 22 février le Comité pour la protection des journalistes. Robert Avotor, journaliste du quotidien bimensuel L'Alternative, a déclaré au CPJ qu'un véhicule l'avait intentionnellement heurté le 19 février. Ce qui, à son avis, constituait une mesure de représailles pour ses plaintes contre des policiers qu'il accuse de l'avoir battu. «J'ai vu le véhicule arriver derrière moi à vive allure, j'ai quitté la route pour le trottoir, mais le véhicule 4 X 4 m'a frappé. J'ai une blessure à la tête et des éraflures sur mon avant-bras», a déclaré Avotor qui a signalé qu'il avait quitté son domicile en moto pour acheter du pain vers 7 h 15. Selon la victime, la voiture de ses agresseurs avait disparu quand il s'était relevé pour prendre le numéro d'immatriculation.

