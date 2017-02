Sénégal: Sécurité alimentaire et emploi en milieu rural - La Caritas déroule ses axes prioritaires d'ici à 2021

Assurer la sécurité alimentaire et l'emploi en milieu rural, mais aussi améliorer la résilience des populations face aux effets du changement climatique, c'est l'ambition affichée par la CARITAS. L'ONG chrétienne a ainsi déroulé les grands axes de son programme 2017-2021. C'était à l'occasion de son forum des partenaires organisé du 22 au 23 février à Rufisque.

L'ONG CARITAS Sénégal a affiché l'ambition de défricher de nouveaux champs d'interventions. Elle veut assurer la sécurité alimentaire et l'emploi en milieu rural, mais aussi améliorer la résilience des populations face aux effets du changement climatique. C'est ce qui est ressorti du forum des partenaires organisé du 22 au 23 février à Rufisque. «Nous avons convié des ministères, des directions et programmes nationaux ainsi que des partenaires étrangers pour échanger sur le programme pays», a déclaré à la presse l'Abbé Alphonse Seck, secrétaire général de l'Ong au premier jour de la rencontre.

Selon lui, le programme pays 2017-2021 va être axé sur deux composantes : «Agriculture durable et résilience aux changements climatiques : sécurité alimentaire et nutritionnelle, promotion de l'emploi des jeunes et des femmes en milieu rural» et «Environnement et cadre de vie : action intégrée d'assainissement dans les quartiers périurbains du Sénégal».

Pour ce qui concerne la première composante du programme quinquennal dont l'un des objectifs visés est «la restauration de la base productive de l'agriculture dans les zones ciblées du programme de développement rural avec un accroissement de la productivité de 30%», Abbé Seck a expliqué l'intégration «de manière plus forte des questions liées aux changements climatiques, de l'émigration clandestine» sur le socle qu'est l'axe de la sécurité alimentaire. «Même si l'éradication est difficile, il est important que tous ceux qui agissent poursuivent leurs efforts pour y parvenir», a ainsi exhorté Abbé Seck, appelant les différents partenaires à la persévérance. «L'agriculture crée de moins en moins de richesses et moins de revenus sont distribués aux pauvres au niveau rural», a soutenu pour sa part l'économiste François joseph Cabral, un des conférenciers du jour.

Pour lui, la Caritas et les autres Ong qui «aident l'État à délivrer des biens publics» doivent avoir plus d'accompagnement de la part des autorités car, dira-t-il, c'est du «gagnant-gagnant». En dehors des questions alimentaires et d'emploi, le programme va aussi s'intéresser aux questions de migrations et de paix afin que des mécanismes d'alerte sur les droits des migrants soient établis. «Une veille juridique pour alerter et garantir le respect des droits des migrants aux frontières internes de la CEDEAO», dit-il, est un des axes du document qui a été soumis aux partenaires.