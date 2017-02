Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a rencontré hier, jeudi 23 février, les représentants des partis politiques légalement constitués pour recueillir leurs avis sur le montant de la caution à verser pour les législatives du 30 juillet prochain. À la sortie de cette rencontre fortement marquée par des divergences autour de la valeur de ce montant, Abdoulaye Daouda Diallo, annonçant la publication de l'arrêté portant fixation du montant de la caution pour le 1er mars prochain, a rassuré que ledit montant ne dépassera pas les 20 millions arrêtés, lors des législatives de 2012.

Au total, ils étaient 45 personnes à prendre la parole lors de cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, les représentants des partis politiques légalement constitués et les personnalités indépendantes désireuses de prendre part aux élections législatives du 30 juillet prochaine. Dans leurs interventions, ces représentants des 146 associations politiques qui avaient accusé réception de leur convocation à cette rencontre sur 281 que compte notre pays se sont très vite dressés en deux camps opposés. Parmi ceux-ci, on notait en particulier les partisans de la baisse du montant de la caution retenue (20 millions) lors des législatives de 2012, constitués principalement des représentants de partis de l'opposition.

Devant le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, arguments en bandoulière, ces partisans de la baisse du montant de la caution ont justifié leur position par un souci de se conformer aux dispositions des réformes constitutionnelles adoptées lors du référendum du 20 mars dernier et qui prônent une large participation citoyenne à la vie politique. À ce titre, ils ont estimé qu'en fixant le montant de la caution à 20 millions, « on court le risque de laisser l'animation de la démocratie aux seul nantis». Aussi ont-ils proposé «la réduction de manière drastique de ce montant de la caution pour permettre à un plus grand nombre de citoyens de prendre part aux prochaines législatives dont la date est fixée au 30 juillet prochain.

A l'opposé, du côté des représentants des partis membres de la mouvance présidentielle mais aussi de certaines formations de l'opposition dont notamment la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, on n'entendait pas de la même oreille cette demande du camp d'en face. Plaidant pour le maintien des 20 millions, ils ont estimé que l'État ne doit pas, à lui seul, supporter les charges de l'organisation. À ce titre, ils ont invité le ministre de l'Intérieur à maintenir le même montant, tout au moins à fixer la caution à 15 millions. Car, ont-ils alerté, toute mesure qui fixerait cette caution en deçà de 15 millions risquerait d'ouvrir une brèche pour la floraison de listes de candidatures.

Prenant la parole à l'issue des 45 intervenants, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo s'est voulu très rassurant à l'égard de tous les représentants des partis politiques présents à cette rencontre, quant à la valeur du montant de la caution. Annonçant ainsi que la publication de l'arrêté portant montant de la caution pour les élections législatives du 30 juillet prochain sera faite au plus tard le 1er mars prochain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a tenu à rassurer que le dit montant ne dépassera pas les 20 millions.

Soulignant dans la foulée que la publication de l'arrêté sera suivie par le dépôt des listes de candidats qui se fera durant 5 jours à partir du 26 mai 2017, Abdoulaye Daouda Diallo a déclaré : «Nous avons noté avec beaucoup de bonheur des propositions pertinentes des représentants de partis politiques. Je m'engage à ce qu'au moins le montant de la caution ne soit pas revu à la hausse. Il y a eu des propositions qui sont particulièrement diversifiées. Les montants vont de zéro franc à vingt millions et sur cette base, on essayera de motiver davantage la décision que l'on va prendre. Je tiens à rassurer tout le monde que je vais me caler sur les bornes fixées lors de cette rencontre. Je ne dépasserai pas le montant des 20 millions».

Au final, le ministre de l'Intérieur qui était entouré, lors cette rencontre, du Directeur général des élections et celui de la Direction de l'automatisation du fichier (Daf) dira : «Il y a une équivalence entre les partisans de 20 millions, 10 millions et 5 millions. Maintenant, on va apprécier et voir objectivement le montant qui doit être arrêté pour permettre aux Sénégalais de participer de façon responsable à cette élection. Nous prendrons en compte toutes les suggestions qui ont été faites pour objectivement fixer le montant de la caution».